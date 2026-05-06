iPhone 18 sempre più simile all'iPhone 18e: cosa sta succedendo?

Secondo Fixed Focus Digital, leaker cinese attivo su Weibo, iPhone 18 e iPhone 18e condivideranno lo stesso processo produttivo e potrebbero avere componenti intercambiabili. Se confermato, il messaggio sarebbe abbastanza chiaro: Apple sta avvicinando il modello base a quello economico, complice la crisi della RAM che accelera quello che probabilmente stava già succedendo. La buona notizia è che i telefoni si assomiglieranno di più. La cattiva è che i prezzi probabilmente no.

La crisi della RAM spinge Apple a ripensare l’iPhone 18, cosa cambia

L’iPhone 18 base dovrebbe avere 12 GB di RAM, chip A20, doppia fotocamera posteriore, schermo ProMotion da 6,3 pollici con Dynamic Island. L’iPhone 18e: 8 GB di RAM, una versione meno performante del chip A20, singola fotocamera posteriore, schermo da 6,1 pollici con notch e senza ProMotion.

Le differenze restano, ProMotion, una seconda fotocamera, Dynamic Island e 4 GB di RAM in più, ma il divario tra i due modelli è meno marcato rispetto al passato. Secondo Fixed Focus Digital, Apple starebbe valutando di ridimensionare schermo e processore dell’iPhone 18 per contenere i costi.

La crisi della RAM non fa sconti a nessuno, Apple compresa

La carenza globale di RAM sta impattando l’intera catena di fornitura degli smartphone. Come abbiamo già raccontato. I produttori di memoria coprono solo il 60% della domanda, le nuove fabbriche producono HBM per l’AI, e la crisi potrebbe durare fino al 2030. Anche il Pixel 11 di Google potrebbe avere meno RAM del predecessore.

Per Apple, rendere l‘iPhone 18 più simile all’iPhone 18e è un modo per assorbire l’aumento dei costi senza alzare troppo il prezzo al consumatore. Il rovescio della medaglia è che se il modello base somiglia troppo a quello più economico, diventa più difficile giustificare la differenza di prezzo.

Il nuovo calendario: primavera per i base, autunno per i Pro

Fixed Focus Digital rafforza le indiscrezioni su un possibile cambiamento nel calendario di lancio di Apple. Settembre e ottobre diventerebbero la stagione dei modelli di punta, con iPhone 18 Pro, Pro Max e il pieghevole, mentre i modelli base, iPhone 18 e 18e, slitterebbero alla primavera del 2027. Se fosse così, sarebbe una novità significativa, due stagioni separate per la linea iPhone.