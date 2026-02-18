Samsung Galaxy S26: nuovi tool AI per le fotocamere

Da alcuni giorni, Samsung ha iniziato a pubblicare video su YouTube, Instagram e TikTok per mostrare alcune novità dei prossimi Galaxy S26, in particolare quelle che riguardano le fotocamere. I tre video più recenti, pubblicati sulla piattaforma di Google, svelato nuove funzionalità AI. Il produttore coreano ha già evidenziato che i tre modelli saranno AI phone.

Nuovi tool AI per le fotocamere

Da molti anni viene sfruttata la cosiddetta fotografia computazionale. Grazie a specifici algoritmi è possibile ottenere immagini di elevata qualità che superano i limiti fisici di sensori e obiettivi. L’esempio più noto è rappresentato dalle foto notturne. Con l’arrivo dei modelli di intelligenza artificiale generativa, alcuni dei quali eseguiti direttamente sullo smartphone, gli utenti possono utilizzare funzionalità più avanzate e modificare le immagini senza strumenti per addetti ai lavori.

Samsung ha pubblicato i video (YouTube Shorts) che mostrano tre nuove funzionalità AI per le fotocamere dei Galaxy S26.

Tutte le modifiche vengono effettuate direttamente nell’app Fotocamera in pochi minuti. Non servono quindi altre app o tool di terze parti. L’utente deve solo aprire la foto e scrivere il prompt o usare la voce.

Le nuove funzionalità permettono di trasformare una foto dal giorno alla notte in pochi secondi, ripristinare parti mancanti di oggetti nelle immagini e unire perfettamente più foto in un’unica immagine coerente.

Ciò è possibile grazie a Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung che consente cattura, modifica e condivisione in un’unica interfaccia. Non è noto il modello utilizzato, ma il produttore coreano ha sottoscritto un accordo con Google per Gemini.

Sfruttando le nuove funzionalità AI sarà possibile creare video cinematici, seguire il movimento delle stelle nel cielo notturno o scattare foto ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tutti potranno diventare fotografi senza avere competenze tecniche.

Samsung annuncerà i tre smartphone durante l’evento Unpacked del 25 febbraio. Un noto leaker ha svelato tutte le specifiche e i prezzi previsti in Europa.