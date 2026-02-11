Samsung Galaxy S26: annuncio il 25 febbraio

Samsung ha confermato le indiscrezioni di fine gennaio. L’evento Unpacked dedicato alla serie Galaxy S26 andrà in scena il 25 febbraio a partire dalle ore 19:00 italiane. Non si prevedono grandi cambiamenti hardware, come ha svelato il noto leaker Roland Quandt, quindi il focus sarà sulle funzionalità, molte della quali sfrutteranno l’intelligenza artificiale.

Galaxy S26: possibili specifiche dei tre smartphone

L’annuncio e il breve video pubblicato da Samsung confermano solo che le funzionalità Galaxy AI avranno un ruolo di primo piano durante l’evento del 25 febbraio (trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale e su YouTube). Non ci sono indizi su design e caratteristiche hardware.

A questa mancanza ha rimediato Roland Quandt con la pubblicazione delle specifiche complete dei tre smartphone. Ovviamente non è stato confermato nulla, ma il leaker è piuttosto affidabile. L’unica novità estetica rispetto alle serie precedente dovrebbe essere l’isola aggiuntiva sotto le tre fotocamere posteriori, come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo. Su tutti i modelli verrà installato One UI 8.5 (Android 16).

I Galaxy S26 e Galaxy S26+ condividono molti componenti hardware. Le principali differenza sono lo schermo Dynamic AMOLED 2X (6,3 e 6,7 pollici) e la batteria (4.300 e 4.900 mAh). Le versioni europee integreranno il processore Samsung Exynos 2600, affiancato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 12, 10 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e certificazione IP68.

Il Galaxy S26 Ultra avrà invece uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici. La versione europea integrerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12/16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 200, 50, 50 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare, tele a periscopio con zoom ottico 5x e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, certificazione IP68 e batteria da 5.000 mAh.

Questi sono i prezzi base previsti (più alti rispetto a quelli dei Galaxy S25): 999,00 euro (Galaxy S26), 1.269,00 euro (Galaxy S26+) e 1.469,00 euro (Galaxy S26 Ultra).