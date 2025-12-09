Samsung One UI 8.5: novità della versione Beta

Samsung ha annunciato la disponibilità della One UI 8.5 Beta. La versione personalizzata di Android 16 è stata inizialmente rilasciata solo per gli smartphone della serie Galaxy S25 in sei paesi. Nel comunicato stampa pubblicato dal produttore coreano sono descritte alcune novità relative a creazione di contenuti, connettività e sicurezza.

Primi dettagli su One UI 8.5 Beta

One UI 8, annunciata a metà settembre, è preinstallata su Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, S25 FE, Galaxy Tab S11 e il recente Galaxy Z TriFold. Attualmente è in corso la distribuzione per altri dispositivi. Samsung aveva già avviato lo sviluppo della One UI 8.5 e ieri ha rilasciato la versione Beta attraverso l’app Member.

Per quanto riguarda la creazione dei contenuti ci sono due novità. La prima si chiama Photo Assist. Consente di generare nuove immagini modificando quelle esistenti con l’intelligenza artificiale. È possibile eseguire diversi cambiamenti in sequenza senza salvataggi continui. Al termine si può scegliere l’immagine preferita nella cronologia delle modifiche. Servono connessione ad Internet e account Samsung. Un watermark visibile indica l’uso dell’AI.

Samsung ha inoltre migliorato la funzionalità Quick Share. Ora può riconoscere le persone nelle foto e suggerire di inviare l’immagine a loro (se presenti nei contatti). È ovviamente necessario attivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Le novità relative alla connettività sono due. Audio Broadcast consente una comunicazione con i dispositivi nelle vicinanze che supportano Bluetooth LE Audio usando Auracast. Oltre all’audio da fonti multimediali è possibile trasmettere la voce usando il microfono degli smartphone Galaxy.

Storage Share permette invece di accedere ai file da altri dispositivi Galaxy tramite l’app My Files. L’account Samsung deve essere lo stesso su tutti i dispositivi. Occorrono inoltre le connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Le ultime novità riguardano la sicurezza. Thief Protection mantiene i dati al sicuro, se il dispositivo è perso o rubato. Failed Authentication Lock blocca invece lo schermo se ci sono troppi tentativi sbagliati di verificare l’identità con PIN, password o impronta digitale.

One UI 8.5 Beta è disponibile solo per Galaxy S25 in Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.