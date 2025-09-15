Samsung rilascia One UI 8 per molti dispositivi Galaxy

Samsung ha annunciato il rollout ufficiale di One UI 8 a distanza di circa tre mesi e mezzo dalla beta. Si tratta della versione personalizzata di Android 16 sviluppata dal produttore coreano, già disponibile su Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, S25 FE e Galaxy Tab S11. Entro questa settimana arriverà sulla serie Galaxy S25.

Principali novità di One UI 8

One UI 8 include diversi miglioramenti per interfaccia utente, funzionalità e sicurezza. Now Bar mostra in tempo reale l’attività delle app e la riproduzione multimediale direttamente sulla FlexWindow dei Galaxy Z Flip. Inoltre supporta un numero maggiore di app di terze parti.

Now Brief offre aggiornamenti quotidiani ancora più personalizzati, inclusi traffico, promemoria importanti e Samsung Moments. È anche possibile ricevere suggerimenti personalizzati su musica e video in base ad abbonamenti e interessi, oltre agli approfondimenti sulla salute dai Galaxy Watch.

Samsung ha migliorato la sicurezza dei dati con Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), aggiornato Knox Matrix e incluso il supporto della crittografia post-quantistica alle connessioni Wi-Fi.

Con One UI 8 sono ovviamente disponibili Gemini, Gemini Live e Circle to Search (Cerchia e Cerca) che consentono di sfruttare le capacità multimodali dei modelli, oltre alle funzionalità di Galaxy AI, ottimizzate per gli schermi dei tablet e quelli degli smartphone pieghevoli.

One UI 8 sarà disponibile sulla serie Galaxy S25 nei prossimi giorni. Entro fine anno arriverà anche su Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G.