Samsung One UI 8 beta disponibile per Galaxy S25

Samsung ha annunciato la disponibilità di One UI 8. La versione beta può essere già installata sui Galaxy S25 in Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. È ovviamente necessaria l’iscrizione al programma Beta tramite app Samsung Members. Come previsto, molte funzionalità sfruttano l’intelligenza artificiale (Galaxy AI).

Novità della One UI 8

One UI 8 è basata su Android 16 e debutterà in estate sui nuovi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. La versione beta può essere installata sui Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra (stranamente non sul Galaxy S25 Edge). La dimensione è circa 3,4 GB. Prima di avviare la procedura è consigliato effettuare un backup dei dati.

Samsung afferma che One UI 8 introdurrà una nuova esperienza AI attraverso tre elementi chiave: capacità multimodali, interfaccia utente che si adatta a dispositivi con diverso fattore di forma e suggerimenti personalizzati e proattivi. Questi ultimi arriveranno dalla funzionalità Now Brief e dal widget Now Bar sul lock screen.

L’aggiornamento include il supporto per Auracast, una tecnologia di trasmissione audio basata su Bluetooh LE Audio che permette il pairing di più dispositivi compatibili tramite scansione di un codice QR. È inoltre possibile la condivisione rapida dei file tramite il pulsante dedicato nelle impostazioni rapide.

La nuova app Reminder (Promemoria) consente di gestire tutti i promemoria in un’unica schermata e possono essere aggiunti anche con la voce. One UI 8 include altre novità che riguardano produttività, multitasking, app Calendario, Samsung Health, fotocamera, sicurezza, privacy e accessibilità.