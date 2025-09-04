Samsung Galaxy Tab S11: AI, prestazioni e produttività

Come anticipato a fine agosto, Samsung ha svelato i nuovi tablet di fascia alta durante l’evento Unpacked organizzato all’IFA 2025 di Berlino. I protagonisti sono stati Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra. Sono dispositivi progettati soprattutto per migliorare la produttività, grazie anche alle funzionalità AI integrate.

Galaxy Tab S11: specifiche e prezzi

I due tablet condividono lo stesso design, ma si notano le due principali differenze, ovvero la dimensione dello schermo e il numero di fotocamere posteriori. Il Galaxy Tab S11 ha un display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. Viene offerto con 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 9400+, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e 5G, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 8.400 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e stilo S Pen.

Il Galaxy Tab S11 Ultra ha invece uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con risoluzione di 2960×1848 pixel, refresh rate di 120 Hz e trattamento antiriflesso. Integra 12/16GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage. È presente una seconda fotocamera posteriore da 8 megapixel. La batteria ha una capacità di 11.600 mAh. Le altre specifiche sono in comune con il Galaxy Tab S11.

Questi sono i prezzi dei tablet:

Galaxy Tab S11 (128GB, Wi-Fi): 899,00 euro

Galaxy Tab S11 (256GB, Wi-Fi): 959,00 euro

Galaxy Tab S11 (512GB, Wi-Fi): 1.079,00 euro

Galaxy Tab S11 (128GB, 5G): 1.049,00 euro

Galaxy Tab S11 (256GB, 5G): 1.109,00 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (256GB, Wi-Fi): 1.339,00 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (512GB, Wi-Fi): 1.459,00 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (1TB, Wi-Fi): 1.759,00 euro

Galaxy Tab S11 Ultra (256GB, 5G): 1.489,00 euro

Fino al 1 ottobre è possibile usufruire della seguente promozione di lancio:

Galaxy Tab S11

Versione 256GB Wi-Fi al prezzo della versione 128GB Wi-Fi

Versione 128GB 5G al prezzo della versione 128GB Wi-Fi

Versione 512GB Wi-Fi al prezzo della versione 256GB Wi-Fi

Versione 256GB 5G al prezzo della versione 256GB Wi-Fi

Galaxy Tab S11 Ultra

Versione 512GB Wi-Fi al prezzo della versione 256GB Wi-Fi

Versione 256GB 5G al prezzo della versione 256GB Wi-Fi

Versione 1TB Wi-Fi al prezzo della versione 512GB Wi-Fi

Funzionalità AI per creatività e produttività

Il sistema operativo installato sui tablet è Android 16 con interfaccia One UI 8. Gli utenti troveranno sia Gemini che Galaxy AI. L’assistente di Google può essere attivato tenendo premuto il tasto laterale e sfruttato per eseguire azioni con le app. È possibile ad esempio pronunciare il comando “Riassumi questo articolo e salvalo in Samsung Notes“.

Gemini Live permette invece la condivisione dello schermo e dei contenuti inquadrati dalla fotocamera in tempo reale. È quindi possibile chiedere informazioni sull’oggetto mostrato sullo schermo tramite una conversazione naturale. Non manca ovviamente la nota funzionalità Cerchia e Cerca.

Galaxy AI aggiunge Assistente al disegno (trasforma i disegni a mano libera in immagini), Assistente alla scrittura (modifica tono e stile del testo) e la generazione di riassunti con Samsung Notes e Samsung Internet. Per queste funzionalità serve un account Samsung.