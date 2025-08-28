Evento Samsung il 4 settembre: tablet e smartphone

Samsung ha annunciato la data del quarto evento Unpacked del 2025, dopo quelli di gennaio, maggio e luglio dedicati a Galaxy S25/S25+/S25 Ultra, Galaxy S25 Edge e Galaxy Z Fold7/Flip7. Il 4 settembre verranno mostrati i nuovi tablet Galaxy Tab S11 e il Galaxy S25 FE. Pochi giorni fa è arrivato anche il Galaxy S10 Lite.

Galaxy Tab S11 e Galaxy S25 FE

Samsung conferma nel comunicato stampa che annuncerà nuovi tablet di fascia alta con funzionalità AI e un nuovo membro della famiglia Galaxy S25. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube a partire dalle ore 11:30 del 4 settembre.

Nel breve video si possono chiaramente vedere le tre fotocamere posteriori del Galaxy S25 FE, quinto modello della serie. In base alle ultime indiscrezioni dovrebbero avere sensori da 50, 12 e 8 megapixel. Altre possibili specifiche sono: schermo Dymanic AMOLED 2X da 6,7 pollici, processore Exynos 2400, 8 GB di RAM 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 12 megapixel, batteria da 4.900 mAh e Android 16 con One UI 8.

I tablet dovrebbe essere invece Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra. Per il primo modello si prevedono uno schermo AMOLED da 11 pollici, 12 GB di RAM, 256 GB di storage e batteria da 8.400 mAh. Le possibili specifiche del modello più grande sono: schermo AMOLED da 16 pollici, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage e batteria da 11.600. Entrambi integreranno il processore Dimensity 9400 di MediaTek.

Tutti i dispositivi verranno ovviamente mostrati all’IFA di Berlino (5-9 settembre). Entro fine anno potrebbe esserci un altro evento Unpacked dedicato al visore per la realtà mista (Project Moohan) basato su Android XR e allo smartphone tri-fold.

Samsung ha annunciato altri interessanti novità nelle ultime ore: Microsoft Copilot per TV e smart monitor, e l’arrivo dell’interfaccia One UI sugli elettrodomestici smart con sette anni di aggiornamenti.