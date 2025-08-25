Samsung annuncia il Galaxy Tab S10 Lite

Dopo Galaxy Tab S10+/S10 Ultra e Galaxy Tab S10 FE/FE+, Samsung ha annunciato il modello entry level della serie. Il Galaxy Tab S10 Lite integra ovviamente componenti hardware inferiori, ma è comunque un tablet adatto per ogni esigenza.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: specifiche e prezzo

Il Galaxy Tab S10 Lite ha un design simile a quello dei “fratelli maggiori”. Lo schermo ha una diagonale di 10,9 pollici e refresh rate di 90 Hz, come il Galaxy Tab S10 FE, ma la risoluzione è inferiore (212×1320 pixel). Permette di visualizzare immagini, video e pagine web sia all’aperto che in ambienti interni, grazie alla tecnologia Vision Booster e alla luminosità massima di 600 nit.

Queste solo le altre specifiche del tablet: processore octa core Exynos 1380, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo e 5G, porta USB Type-C, due altoparlanti, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore Hall e sensore di luminosità, batteria da 8.000 mAh.

Dimensioni e peso sono 165,8×254,3×6,6 millimetri e 524 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 15. La S Pen in dotazione permette di scrivere e disegnare a mano libera utilizzando le app preinstallate, come Samsung Notes. Può essere utilizzata anche per la funzionalità Cerchia e cerca di Google. Altre app compatibili possono essere scaricate da Samsung Galaxy Store o Google Play Store.

Il Galaxy Tab S10 Lite sarà disponibile in tre colori (Gray, Silver e Coral Red) a partire dal 5 settembre. Nel comunicato stampa non sono indicati i prezzi, ma dovrebbero essere questi: