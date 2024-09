Samsung annuncia la serie Galaxy Tab S10

Samsung ha annunciato i primi tablet realizzati per sfruttare l’intelligenza artificiale. I nuovi Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra sfruttano infatti le funzionalità di Galaxy AI per produttività e creatività, in abbinamento alla stilo S Pen. Saranno disponibili in Italia dal 3 ottobre nelle versioni Wi-Fi e 5G.

Samsung Galaxy Tab S10: specifiche e prezzi

La principale differenza tra i due tablet è rappresentata dalla dimensione dello schermo. Il Galaxy Tab S10+ ha un display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con risoluzione di 2800×1752 pixel. Il Galaxy Tab S10 Ultra ha invece un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con risoluzione di 2960×1848 pixel. Entrambi hanno un refresh rate fino a 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche del Galaxy Tab S10+: processore MediaTek 9300+, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 5G, lettore di impronte digitali on-display, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, batteria da 10.090 mAh, stilo S Pen e Android 14.

Queste sono invece le altre specifiche del Galaxy Tab S10 Ultra: processore MediaTek 9300+, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel, due fotocamere frontali da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, lettore di impronte digitali on-display, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, batteria da 11.200 mAh, stilo S Pen e Android 14.

Come detto, i due tablet offrono diverse funzionalità IA, tra cui la nota Circle to Search (Cerchia e Cerca) che permette di ottenere informazioni su immagini e video mostrate sullo schermo. Questi sono i prezzi in Italia:

Galaxy Tab S10+

12GB+512GB (Wi-Fi): 1.269 euro

12GB+256GB (5G): 1.299 euro

12GB+256GB (Wi-Fi): 1.149 euro

Galaxy Tab S10 Ultra