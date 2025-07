Samsung migliora sicurezza e privacy con One UI 8

Samsung ha annunciato una serie di novità che migliorano la sicurezza e la privacy sui prossimi dispositivi Galaxy con One UI 8, a partire dagli smartphone pieghevoli annunciati oggi. Una delle novità si chiama Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). L’azienda coreana ha inoltre aggiornato Knox Matrix e introdotto la crittografia post-quantistica per la connessione Wi-Fi.

Più sicurezza e privacy con One UI 8

Galaxy AI offre numerose funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Per avere un’esperienza personalizzata è necessario però l’accesso ad alcuni dati, quindi devono essere protetti in modo da evitare divulgazioni accidentali. Con la serie Galaxy S25 è stato introdotto il Personal Data Engine (ODE) che elabora i dati sul dispositivo. One UI 8 aggiunge la Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP).

Oltre ai dati del PDE protegge anche Now Brief, Smart Suggestions, Samsung Moments e altre funzionalità AI che utilizzano i dati personali. Crea in pratica un ambiente isolato per ogni app in cui sono conservati i dati cifrati. Ciò garantisce sicurezza e privacy. Secure Folder è ancora presente, ma offre solo uno spazio di storage isolato.

Samsung ha inoltre aggiornato Knox Matrix per offrire una protezione più proattiva e intuitiva con One UI 8. Quando viene rilevato un rischio grave, come manipolazione di sistema o falsificazione dell’identità, la funzionalità disconnette automaticamente l’account Samsung, interrompendo l’accesso ai servizi connessi al cloud per impedire la diffusione delle minacce.

One UI 8 include infine la funzionalità Secure Wi-Fi. La connessione viene protetta tramite crittografia post-quantistica, quindi può resistere ai futuri attacchi effettuati con i computer quantistici. Viene in particolare protetto il processo di scambio delle chiavi.