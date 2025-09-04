Samsung Galaxy S25 FE: quinto smartphone con AI

Insieme ai tablet Galaxy Tab S11, Samsung ha annunciato il Galaxy S25 FE durante l’evento Unpacked di Berlino. Si tratta del quinto modello della serie che include già Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge. Le specifiche hardware sono ovviamente inferiori, ma lo smartphone permette a tutti di utilizzare le funzionalità AI avanzate con un notevole risparmio rispetto ai modelli più costosi.

Galaxy S25 FE: specifiche e prezzi

Il design del Galaxy S25 FE è praticamente identico a quello dei Galaxy S25/S25+. Ha un telaio in Armor Alluminum e uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione full HD+, refresh rate fino a 120 Hz e tecnologia Vision Booster. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP68.

Samsung ha integrato il processore Exynos 2400, abbinato a 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Queste solo le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 12 e 8 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e wireless.

Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia One UI 8. Non mancano le funzionalità AI per gli scatti fotografici, tra cui quella che consente di rimuovere oggetti e persone indesiderate. Gli utenti troveranno Gemini Live e Cerchia e Cerca con Google. Altre funzionalità (già note) sono Now Bar (mostra informazioni sulla schermata di blocco) e Now Brief (fornisce aggiornamenti quotidiani personalizzati).

I prezzi sono 769,00 euro (128 GB), 829,00 euro (256 GB) e 949,00 euro (512 GB). Fino al 1 ottobre è possibile usufruire di una promozione di lancio e acquistare la versione da 256 GB al prezzo della versione da 128 GB, mentre la versione da 512 GB sarà disponibile al prezzo della versione da 256 GB.