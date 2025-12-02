Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale: smartphone e tablet insieme

Ora che il Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale, vien da chiedersi: a chi è destinato? Il marchio ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole dotato non di una, ma di ben due cerniere, una soluzione già vista sul modello HUAWEI Mate XT. Siamo di fronte a un esercizio di stile dell’ecosistema mobile oppure a qualcosa di davvero innovativo? La differenza, come sempre, la farà l’accoglienza da parte del mercato.

Sta arrivando il Samsung Galaxy Z TriFold

Per ora possiamo limitarci a passarne in rassegna le caratteristiche. Tra le specifiche tecniche figura il display interno da 10 pollici con risoluzione 2160×1584 pixel, refresh rate adattivo da 120 Hz e supporto alla modalità DeX. Quello esterno ha invece una diagonale da 6,5 pollici con pannello Full HD e proporzioni 21:9. Una volta chiuso, il dispositivo occupa uno spessore pari a 12,9 millimetri, mentre il peso si attesta a 309 grammi. Il retro è realizzato in polimero rinforzato con fibra di vetro-ceramica per garantire una resistenza adeguata e per quanto riguarda la resistenza all’acqua può contare sulla certificazione IP48 (bisognerà fare attenzione alla polvere).

Al suo interno ospita il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e memoria interna da 512 GB o 1 TB (non c’è lo slot microSD). Le fotocamere sono ben cinque: tripla posteriore da 200+12+10 megapixel e doppia frontale da 10+10 megapixel. Nella connettività non mancano i moduli per 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. La batteria è da 5.600 mAh con ricarica rapida fino a 45 W. Ci sono poi il sistema operativo Android 16 preinstallato con interfaccia One UI 8 e tutte le funzionalità AI del caso.

Samsung Galaxy Z TriFold non è un prodotto pensato per tutti, né per tutte le tasche. Sarà in vendita dal 12 dicembre in Corea del Sud e più avanti (con tutta probabilità nel 2026) in altri territori come Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Il portale in lingua madre conferma il prezzo: non si è un dispositivo economico, proposto a 3.594.000 won nella versione meno capiente, pari a oltre 2.100 euro al cambio.

Dunque, tornando alla domanda che apre l’articolo, a chi è destinato? Pare chiara l’intenzione di proporlo come un supporto alla produttività (la presenza dell’ambiente desktop Dex non è casuale), soprattutto per chi è sempre in movimento e potrebbe trovarlo più comodo di un laptop tradizionale. Come scritto, è da valutare l’accoglienza.