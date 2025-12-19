Samsung Exynos 2600: ecco il chip dei Galaxy S26

Samsung ha annunciato il nuovo processore Exynos 2600. Verrà utilizzato per gli smartphone della serie Galaxy S26, insieme allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Rispetto al precedente Exynos 2500 ci sono diversi miglioramenti architetturali che hanno permesso di incrementare le prestazioni.

Samsung Exynos 2600: specifiche complete

Il nuovo Exynos 2600, prodotto da Samsung Foundry, è il primo chip al mondo realizzato con processo GAA (Gate-All-Around) a 2 nanometri. Integra una CPU a 10 core basata sull’architettura Arm v9.3 in configurazione 1+3+6: un core ARM C1-Ultra a 3,8 GHz, tre core C1-Pro a 3,25 GHz e sei core C1-Pro a 2,75 GHz. Samsung afferma che le prestazioni sono fino al 39% superiori a quelle del precedente Exynos 2500. Inoltre, il supporto per le istruzioni SME2 (Scalable Matrix Extension 2) riduce la latenza dell’elaborazione AI on-device.

L’intelligenza artificiale è il punto di fora del nuovo chip. La NPU (Neural Processing Unit) integrata offre prestazioni fino al 113% superiori rispetto al precedente Exynos 2500. Permette di eseguire localmente modelli di grandi dimensioni e attività complesse, come l’editing delle immagini e le funzionalità degli assistenti AI. I dati sono protetti dalla virtualizzazione hardware e la crittografia post-quantum.

La GPU Xclipse 960, basata sull’architettura RDNA 3 di AMD, offre prestazioni doppie della precedente e un miglioramento del 50% nel ray tracing. La tecnologia Exynos Neural Super Sampling consente l’upscaling della risoluzione e la generazione dei frame senza eccessivi consumi. Nel chip è presente inoltre un ISP (Image Signal Processor) che supporta fotocamere fino a 320 megapixel.

Exynos 2600 supporta memorie LPDDR5X, storage UFS 4.1, display con risoluzione fino a 4K, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G. Verrà utilizzato per i Galaxy S26 e Galaxy S26+ venduti in Corea del Sud, Europa e altri mercati. Gli stessi smartphone venduti in Giappone, Cina e Stati Uniti integreranno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, come il Galaxy S26 Ultra in tutto il mondo.