Samsung Galaxy S26 con grandi novità per le fotocamere

Manca sempre meno alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S26, i primi smartphone top di gamma dell’anno, quelli che cercheranno di alzare l’asticella in ambito Android. L’annuncio ufficiale è atteso per il 25 febbraio, durante un evento Unpacked dedicato. Oggi scopriamo alcune delle novità che arriveranno sul fronte delle fotocamere, anticipate dal marchio con la condivisione di alcuni brevi filmati sul canale YouTube.

Le fotocamere dei nuovi Samsung Galaxy S26

Il primo si intitola Groove, è accompagnato dalla didascalia illumina la tua notte e mostra una DJ ripresa dietro la console, all’interno di un ambiente poco illuminato. Vuol mettere in risalto proprio le prestazioni del comparto imaging nelle situazioni con poca luce.

Il secondo si chiama invece Glow ( sembra scuro, registra luminoso ) e si concentra in particolare sulla registrazione video, sempre in contesti con una scarsa illuminazione e con contrasti molto elevati.

L’ultima clip è invece Closer ( scopri ciò che i tuoi occhi non possono vedere ) e come suggerisce già il nome si concentra sulla capacità di zoom.

Tutte si concludono con la dicitura AI phone, a conferma di come gli algoritmi siano destinati a farla da protagonista. Non è una sorpresa, in linea con il trend del momento. Al di là di alcune indiscrezioni che puntano a ottiche con un’apertura fino a f/1.5 per il sensore principale, non ci sono conferme a proposito delle specifiche tecniche. Come scritto in apertura, ne sapremo di più durante l’evento di presentazione Unpacked in scena a fine mese.

Privacy Display tra le altre novità confermate

Un’altra novità in dotazione al modello Ultra della gamma si chiama Privacy Display. L’abbiamo descritta in un articolo della scorsa settimana. Attraverso un mix di hardware, software e intelligenza artificiale impedirà di osservare quanto visualizzato sullo schermo da un’angolazione non frontale. Un’alternativa integrata alle pellicole da appiccicare sul pannello.