Di smartphone ce ne sono tantissimi, forse fin troppi, e quindi non è sempre facile scegliere quello migliore per le proprie esigenze con un budget ragionevole. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa occasione che trovi su Amazon per avere vivo V70 5G a 589 euro, invece che 699,90 euro.

Con questo sconto del 16% avrai un ulteriore ribasso rispetto al prezzo sull’e-commerce ufficiale e risparmi la bellezza di oltre 110 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

vivo V70 5G a un prezzo speciale per il Black Friday Amazon

Approfittando del Black Friday di Amazon 2026 oggi potrai portarti a casa il fantastico vivo V70 5G a un prezzo decisamente vantaggioso. Siamo di fronte a uno smartphone che vanta un’autonomia pazzesca che ti permette di utilizzarlo quasi per tre giorni ininterrottamente. Offre infatti una batteria da 6500 mAh che vanta anche una ricarica velocissima da 90 W.

Offre un generoso display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di 1800 nit, con un peso di 187 grammi, uno spessore di 7,4 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere IP68/IP69. Sotto la scocca c’è il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna di 512 GB. Mentre lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale ZEISS da 50 MP con super teleobiettivo sempre da 50 MP e grandangolare da 8 MP. Anche la fotocamera frontale per selfie è da 50 MP.

Siamo senza dubbio di fronte a una grande occasione da non farsi sfuggire. Per cui prima che sia tardi e l’offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo vivo V70 5G a 589 euro, invece che 699,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.