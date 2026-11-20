A maggio 2026 Google ha presentato Noto 3D, il nuovo set di emoji per Android. L’idea è lasciarsi alle spalle le faccine piatte di sempre, che sembrano disegnate su un post-it, e dare loro più espressività e un po’ di carattere. Sono arrivate sui Pixel un paio di mesi fa e finora nessuno si era chiesto a che prezzo.

Emoji 3D su Android: requisiti, RAM e spazio richiesti da Google per Noto 3D

Ora Google ha pubblicato un documento di supporto con i requisiti di sistema. Per avere le emoji 3D il telefono deve avere Android 17 o successivo; essere di un produttore che riceve aggiornamenti di sistema o di Google Play Services; avere almeno 6 GB di RAM; offrire almeno 128 GB di memoria totale, con 10 GB liberi.

Dieci giga liberi per delle faccine. In quello spazio ci stavano intere stagioni di una serie, e adesso ci stanno un sorriso e una pizza in tre dimensioni.

Il motivo tecnico, per quanto si capisce, è questo: Noto 3D usa font bitmap ad alta risoluzione, mentre le emoji 2D di oggi sono vettoriali. Le immagini pesano molto più delle linee. Il testo originale dice che questa è “probabilmente” la ragione dei requisiti alti, quindi è un’ipotesi e non una conferma di Google.

Google sembra consapevole che l’asticella è alta, perché nella pagina di supporto ha inserito anche le istruzioni per scoprire quanta RAM e quanto spazio ha il telefono e quale versione di Android gira.

Perché, secondo Google, ne vale la pena

L’azienda difende la scelta con profondità, dettaglio, espressività, inclusività e migliore contrasto e leggibilità. Sulle tonalità della pelle dice questo: sono modulate con gradienti di colore e ombreggiature dei contorni regolati, così i personaggi restano distinti, caldi e facili da leggere sia in modalità chiara sia in modalità scura.

Alcune cose possono andare storte lo stesso. Possono sembrare a bassa risoluzione. Può dipendere da come il telefono o una singola app disegnano i font bitmap. Non si possono scaricare a comando. Il telefono le prende da solo, quando è collegato al Wi-Fi e in carica. Tocca aspettare.

I Samsung restano fuori. Il produttore usa font proprietari per le emoji, quindi Noto 3D non arriva.

Alcune app fanno da sé. WhatsApp, per esempio, usa un suo set personalizzato e ignora quello di sistema.

Un telefono con tutti i requisiti, un’app col suo set di emoji e una faccina che, in certi casi, potrebbe anche sembrare sfocata. Sarebbe una bella beffa.