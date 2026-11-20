Oggi con l’offerta del Black Friday Amazon 2026 potrai ottenere un ottimo smartphone medio gamma e delle cuffiette wireless eccellenti a un prezzo davvero conveniente. Prima che sia tardi dunque acquista l’HONOR 600 + Earbuds S8 a 469,90 euro, invece che 700,90 euro.

Anche se su Amazon non viene segnalato il prezzo di listino, lo smartphone più le cuffiette Bluetooth hanno un prezzo di circa 700 euro, come ti abbiamo descritto sopra. Dunque in questo momento potrai risparmiare almeno 231 euro sul totale. E puoi anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

HONOR 600 + Earbuds S8: set completo a molto meno

Con questa offerta potrai ottenere un ottimo smartphone di fascia media e delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità a un prezzo decisamente inferiore. l’HONOR 600 risulta maneggevole e leggero, con un peso di circa 185 grammi e uno spessore di 7,8 mm. Gode di un generoso display AMOLED da 6,57 pollici ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68/IP69.

Grazie alla sua batteria da 6400 mAh con super ricarica da 80 W, è in grado di durare quasi due giorni sotto stress. Ha una fotocamera posteriore da 200 MP con zoom digitale fino a 30x e fotocamera frontale da 50 MP per i selfie. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e il sistema operativo Magic OS 10 basato su Android 16. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB per archiviare ciò che desideri senza troppi sacrifici.

Gli auricolari wireless Earbuds S8 hanno un design confortevole con uno stelo corto e inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie. Garantiscono un audio fedele all’originale e la connettività Bluetooth 5.4 offre una connessione rapida e senza latenza, mentre i tre microfoni per ogni auricolare ti permetteranno di fare chiamate cristalline. Ottima anche la cancellazione attiva del rumore che ti aiuta ad ascoltare la musica in qualsiasi ambiente.

Senza dubbio un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Quindi approfitta del Black Friday Amazon 2026 e acquista l’HONOR 600 + Earbuds S8 a 469,90 euro, invece che 700,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.