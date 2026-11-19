Non chiamatela chiavetta: in sconto del 55% su Amazon per il Black Friday, questa pendrive USB-C da 512 GB è molto di più (e non fa niente per nasconderlo). Può archiviare al suo interno un grande quantitativo di dati, risultando così perfetta anche per i backup, sia da computer che da smartphone e tablet. Inoltre, le prestazioni sono da top di gamma, racchiude in un design compatto e resistente, proprio come ci si aspetterebbe dal marchio.

La pendrive USB-C da 512 GB di Samsung a -55%

Arriva alla velocità di 400 MB/s in fase di lettura, per ridurre al minimo le attese durante l’apertura o la copia dei contenuti. Per capire quale sia il vantaggio rispetto a un’unità tradizionale facciamo un esempio: può trasferire 4 GB in circa 10 secondi. Nella pagina dedicata trovi anche gli altri tagli di memoria in promozione, fino a quello più piccolo da 64 GB.

Il listino ufficiale di Samsung la propone a 199,99 euro, ma grazie allo sconto del 55% la puoi acquistare al prezzo finale di soli 89,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione, soprattutto in un periodo come questo segnato dai rincari in tutto il settore hi-tech. È una spesa più che conveniente, per una pendrive USB-C rapida e affidabile come questa da 512 GB di Samsung.

Amazon ha ormai dato il via alla stagione degli sconti, con migliaia di prodotti disponibili a prezzi promozionali per la lunga Settimana del Black Friday. Le offerte sono già attive e continueranno fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà ufficialmente l’evento. Non ci sono requisiti particolari per partecipare: non serve un abbonamento, tutti possono approfittare dei ribassi.