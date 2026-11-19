Xiaomi Smart Band 11 è il dispositivo più venduto su Amazon nella categoria degli activity tracker e in questo momento lo trovi in sconto per il Black Friday. È un’ottima occasione per metterlo al polso o per portarsi avanti con i regali di Natale, facendolo trovare sotto l’albero alla vigilia. Le sue caratteristiche tornano utili per mantenersi in forma, analizzando i parametri legati al benessere quotidiano e quelli delle sessioni di allenamento.

Xiaomi Smart Band 11 in sconto al Black Friday

Come si legge nella scheda tecnica, integra un display AMOLED da 1,72 pollici con cornici ultrasottili e simmetriche per un’esperienza visiva ottimale, nitida e sempre leggibile, anche sotto la luce diretta del sole. Supporta funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute: dalla frequenza cardiaca ad alta precisione alla qualità del sonno. Può inoltre tracciare oltre 150 modalità sportive, dalla corsa al nuoto e molte altre. Inoltre, la batteria interna garantisce un’autonomia fino a 21 giorni con una sola ricarica, per non rimanere mai a secco.

La promozione di oggi taglia la spesa e ti consente di mettere al polso (o perché no, di regalare) l’activity tracker Xiaomi Smart Band 11 al prezzo finale di 54,99 euro, con la possibilità di scegliere tra tutte le colorazioni disponibili: Nero, Argento, Luna oro e Rosa. A ognuno il suo stile. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro un giorno.

L’e-commerce si è trasformato in una grande vetrina di offerte per la Settimana del Black Friday, con migliaia di sconti che si susseguiranno fino al Cyber Monday (l’evento si concluderà il 30 novembre). Sono accessibili a tutti i clienti, senza dover per forza di cose attivare un abbonamento né avere una sottoscrizione.