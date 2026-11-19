Invece di 1299 euro, il Motorola Signature è in offerta a soli 745,75 euro su Amazon con il Black Friday. Questo smartphone è un vero e proprio top di gamma ora a prezzo da medio di gamma. Dotato di 16GB di RAM e 512GB di ROM hai tutto il necessario per vivere un’esperienza super fluida e potente. La tripla fotocamera da 50 MP e quella frontale da 50 MP assicurano scatti pazzeschi anche ai meno esperti.

La possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero con Amazon, semplicemente con un click, da soli 62,15 euro rende questa offerta ancora più allettante. Questo gioiellino è dotato di un display fluido a 165 Hz con tecnologia Extreme AMOLED da 6,8 pollici. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Dotato di una fotocamera con sensori Sony LYTIA puoi catturare foto nitide e dettagliate. La batteria da 5200 mAh permette di gestire tutte le tue attività con il Signature per tutto il giorno e oltre, anche con durata intensa.

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