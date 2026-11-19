Per anni gli utenti hanno chiesto a Google un blocco per le singole app, senza dover impedire l’accesso all’intero telefono. Nel frattempo, in attesa di una soluzione ufficiale, il Play Store si è riempito di app-lucchetto di terze parti. Alcuni produttori, inoltre, hanno introdotto sistemi simili direttamente nei propri smartphone. Google, invece, non ha mai integrato questa possibilità nella versione standard di Android.

Android 17, arriva App Lock: come bloccare le singole app senza Private Space

Con Android 15 era arrivato Private Space, dove nascondere le app sensibili. Funziona, ma è una stanza a parte, con installazioni separate, dati separati, insomma, un secondo appartamento da arredare.

Per usare App Lock basta tenere premuto sull’icona di un’app nella home, scegliere “App lock” e autenticarsi con impronta, volto, PIN, sequenza o password. Per gestire tutte le app bloccate c’è il percorso Impostazioni > Sicurezza e privacy > App lock.

Una volta chiusa a chiave, l’app cambia comportamento:

Per aprirla servono biometria o il tuo PIN, sequenza o password di sempre;

Il contenuto delle sue notifiche sparisce;

Widget e scorciatoie vengono tolti dalla home;

Nella schermata delle app recenti il contenuto sensibile viene nascosto;

Le destinazioni di condivisione diretta dell’app non compaiono più nel menu di sistema.

Dopo l’autenticazione l’app resta aperta finché si usa, più un breve periodo di tolleranza dopo averla chiusa. Se si blocca il telefono, tutte le app protette si richiudono subito.

Attenzione: non è una cassaforte

Google è onesta su un punto. App Lock non isola i dati come fa Private Space. Agenti AI, app e servizi che avevano già il permesso di accedere a una certa app possono continuare a farlo. Se si è concesso a un’app il permesso di leggere le tue foto e blocchi Foto con App Lock, quell’app le vedrà lo stesso. La porta è chiusa, ma chi aveva già la chiave non deve bussare.

La lista dei desideri su Reddit

Il tempo di vedere l’annuncio e su Reddit è partita la lista della spesa. La richiesta più gettonata è un PIN o una password separati da quelli di sblocco dello schermo. Altri vorrebbero un blocco legato alla posizione, così a casa le app si aprono e in ufficio no. Altri ancora chiedono un interruttore globale per sospendere App Lock quando serve.

Quando arriva

Per ora è in fase di test sui Pixel con Android 17 QPR3 Beta 3. Il rilascio per tutti è previsto con Android 17 QPR3, nel primo trimestre del 2027.

Samsung, intanto, non ha aspettato. Il codice di App Lock era già nella base di Android, e la beta di One UI 9.5, uscita da poco, ha già un blocco nativo. I Galaxy hanno così un’alternativa a Secure Folder.