Annunciato da poco, il nuovo Alexa Tablet 11 è in forte sconto per la Settimana del Black Friday. Si tratta del tablet di Amazon perfetto per l’intrattenimento multimediale e non solo, ideale per vedere film e serie TV in streaming, per ascoltare musica e per leggere. Il sistema operativo è Android con pieno supporto al download delle applicazioni dalla piattaforma Play Store e agli altri servizi di Google. C’è anche l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa (e della sua variante Alexa+).

Alexa Tablet 11 in super sconto al Black Friday

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, processore MediaTek MT8189, 8 GB di RAM, fotocamere anteriore e posteriore da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C e batteria da 6.500 mAh con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un design monoblocco in alluminio dal profilo sottile ed elegante. È la versione da 128 GB, la più capiente (in promozione anche quella da 64 GB). Scopri di più nella descrizione completa.

Invece di pagarlo 379,99 euro come da listino ufficiale, Alexa Tablet 11 è in forte sconto e lo trovi oggi al prezzo di 229,99 euro nell’edizione con 128 GB di memoria interna (199,99 euro da 64 GB). Hai anche la possibilità di scegliere tra più colorazioni della scocca e tra le versioni con o senza pubblicità. In ogni caso, la spedizione è gratuita.

Chi ha già iniziato a pensare ai regali di Natale o vuole semplicemente concedersi qualche acquisto può approfittare delle promozioni appena partite su Amazon. La Settimana del Black Friday propone migliaia di sconti e continuerà fino al 30 novembre, quando arriverà il Cyber Monday.