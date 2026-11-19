Google Pixel Watch 5 41mm è lo smartwatch perfetto da abbinare al tuo smartphone Android. Il design unico e di carattere, con display bombato, è la soluzione ideale per chi cerca un orologio che sia sportivo quando ci si allena, ma al tempo stesso sia elegante per i momenti più ufficiali, come una serata fuori con amici o famiglia. Oggi lo acquisti a soli 327 euro grazie al Black Friday di Amazon.

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Il display a cupola Actua 360 offre tanta luminosità, una quasi totale assenza delle cornici e un’esperienza ottimizzata e immersiva. Inoltre, essendo dotato di vetro Gorilla Glass è resistente ai graffi e agli urti. La nuova batteria assicura fino a 40 ore di autonomia dichiarate.

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