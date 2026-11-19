Approfitta del Black Friday 2026 di Amazon per portarti a casa uno degli smartphone più performanti e con batteria gigantesca degli ultimi tempi a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del POCO F9 Pro che oggi puoi avere a 649,90 euro, invece che 899,90 euro.

Tieni presente che il prezzo che ti abbiamo segnalato sopra è quello di listino e lo puoi vedere sullo Store ufficiale di Xiaomi. Dunque oggi puoi risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

POCO F9 Pro è un’offerta top al Black Friday Amazon 2026

Per il prezzo con cui potrai ottenere oggi il POCO F9 Pro, possiamo dire con certezza che si tratta di una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Ciò che subito salta gli occhi e che fa la differenza è la sua gigantesca batteria da 6330 mAh con ricarica cablata velocissima da 100 W e ricarica wireless da 50 W. In pratica ti dimenticherai di ricaricarlo e quando lo farai ci metterai pochissimo.

Un’altra caratteristica interessantissima è lo scomparto fotografico con la sua fotocamera posteriore principale da 200 MP dotata di teleobiettivo flottante da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP per scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series con 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Ottimo anche il display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 185 Hz e luminosità massima di 2200 nit.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche straordinarie di uno dei migliori smartphone della serie e per il prezzo, come dicevamo, è davvero un’occasione unica. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo POCO F9 Pro a 649,90 euro, invece che 899,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.