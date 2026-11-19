È il più sottile tra i telefoni nel catalogo della mela morsicata: in questo momento iPhone Air è in forte sconto su Amazon, proprio nel giorno che dà il via alla lunga Settimana del Black Friday. Con il suo spessore ridotto a soli 5,6 millimetri, ha un design unico per la categoria. La promozione rimarrà valida fino al sold out, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.

Risparmia con il forte sconto su iPhone Air

Basato sul sistema operativo iOS 27 con il pieno supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence, integra un display da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion da 120 Hz, il chip A19 Pro e altre specifiche tecniche da top di gamma. Ci sono anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel, quella posteriore Fusion da 48 megapixel, la protezione del Ceramic Shield 2 e un giorno intero di autonomia con una sola ricarica. Per la connettività puoi inoltre fare affidamento su una eSIM. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi e ulteriori immagini nella scheda completa.

Il forte sconto su iPhone Air è applicato in automatico (non servono codici o coupon da attivare) e ti permette di acquistare la versione da 256 GB nella colorazione Bianco nuvola al prezzo finale di 899 euro invece di 1.339 euro come da listino ufficiale. Il risparmio è notevole: ben 440 euro, niente male in un periodo segnato dai rincari. C’è la consegna gratuita, è venduto e spedito direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica.

La lunga stagione degli sconti è ufficialmente iniziata su Amazon. Con la Settimana del Black Friday arrivano migliaia di occasioni su articoli di ogni categoria. Le promozioni continueranno fino al 30 novembre, quando sarà il Cyber Monday a chiudere l’iniziativa. Non occorre essere iscritti a Prime per approfittarne.