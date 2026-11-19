Le app Android hanno un problema storico con i telefoni pieghevoli. Quando si apre lo schermo, restano relegate al centro, circondate da due ampie bande nere, come se non si fossero accorte dello spazio a disposizione. Google ha deciso che è ora di cambiare. Anche perché la concorrenza, quella di Apple ovviamente, si sta facendo ingombrante.

Google impone lo standard “Adaptive ready” alle app Android

Dal prossimo aprile Google pretenderà un livello minimo di supporto ai foldable da chiunque pubblichi app su Android. Chi non si adegua rischia di non poter pubblicare né aggiornare la propria app. In alternativa può ritrovarsi con meno visibilità su Google Play, cioè con l’app spinta in fondo a uno scaffale che nessuno guarda. Non è una raccomandazione. Google l’ha messa per iscritto con una scadenza.

Il livello richiesto si chiama Tier 3 – Adaptive ready. Il nome è burocratico, ma le regole sono concrete. Primo punto: l’app deve riempire tutto lo schermo disponibile, senza bande nere e senza modalità di compatibilità. Niente più finestrelle rattrappite.

Secondo punto: l’app deve ricordarsi dov’era mentre il telefono ruota, si apre, si chiude o cambia dimensione. La posizione dello scorrimento, il testo che stavi scrivendo, il video in riproduzione devono restare al loro posto. Chiunque abbia aperto un pieghevole e visto l’app ripartire da zero sa quanto sia irritante. In più, l’app deve convivere con le finestre multiple.

Esistono anche due gradini più in alto, Adaptive optimized e Adaptive differentiated, per chi vuole sfruttare davvero le possibilità di questi dispositivi. Ma quello obbligatorio è il primo.

C’è anche un compito da segreteria. Da aprile 2027 gli sviluppatori dovranno inserire nelle schede dello store tre screenshot pensati per i foldable. Google permette di caricarli già adesso, quindi chi vuole portarsi avanti ha tutto il tempo.

I giochi hanno qualche mese in più

Per i giochi valgono regole simili, ma la scadenza slitta ad agosto 2027. Il rinvio non sposta però l’obbligo degli screenshot, che resta fissato ad aprile anche per loro. Google dice poi di voler estendere il discorso ad altri schermi grandi, tablet e laptop Googlebook, in “fasi future”. Per ora tocca ai pieghevoli.

Il fantasma dell’iPhone Duo

L’annuncio arriva poche settimane dopo il lancio dell’iPhone Duo, il pieghevole di Apple, che ha già oltre 200.000 app ottimizzate. Quando Apple arriva su un terreno, Google tende a controllare con più attenzione che il proprio giardino sia in ordine. La mossa sembra più una risposta che una coincidenza.

Anche dalle parti di Apple, comunque, non tutto fila liscio. Alcuni sviluppatori stanno ancora cercando di capire come si comporta questo nuovo formato.