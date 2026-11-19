Hai sempre desiderato uno smartphone Nothing ma non sei mai riuscito a trovare l’offerta giusta per le tue tasche? Allora dai un’occhiata a questa promozione durante il Black Friday di Amazon e fai il colpaccio. Oggi puoi ottenere il Nothing Phone (4b) a soli 299 euro, invece che 329 euro.

Dunque sul prezzo di listino troviamo uno sconto che ti permette di risparmiare 30 euro, che per questo smartphone non è per niente male. Inoltre c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Nothing Phone (4b): il giusto compromesso a un prezzo Wow

Il Nothing Phone (4b) è pensato per essere accessibile a più utenti, magari a chi non vuole spendere troppi soldi, e con questa offerta del Black Friday è davvero da prendere subito. Ovviamente, posizionandosi nella fascia media, non possiamo aspettarci ciò che finora Nothing ha messo sul mercato. Qui troviamo ad esempio uno Snapdragon 6 gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Mentre la batteria è da 5200 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Offre un display Super AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco da 2000 nit. Ha un peso di 210 grammi con uno spessore di 8,6 mm, senza rinunciare alla certificazione per l’acqua e la polvere di grado IP64. Troviamo sempre la back cover particolare che lo controindistingue con la nuova interfaccia Glyph Bar che mostra attraverso delle luci elementi come timer, aggiornamenti sulle consegne o chiamate in arrivo. Inoltre ha una fotocamera posteriore principale da 50 MP con OIS e ultra grandangolare con angolo di visione da 119°.

Insomma uno smartphone di tutto rispetto con diverse caratteristiche che troviamo nei classici modelli del Brand britannico a un prezzo decisamente inferiore. Se pensi che faccia il caso tuo vai subito su Amazon e acquista il Nothing Phone (4b) a soli 299 euro, invece che 329 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.