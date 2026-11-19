Di seguito trovi una nostra selezione dei migliori smartphone di Samsung che vale davvero la pena acquistare durante il Black Friday di Amazon prima che finiscano le scorte. Potrai beneficiare del tasso zero di Amazon con un click e della consegna gratuita inclusa per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.
Samsung Galaxy S26, 256GB, Sky Blue [Versione italiana] 3 anni di Garanzia, Smartphone AI, Processore Avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh a soli 699 euro!
Samsung Galaxy Z Fold8, 256GB, Graphite [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A], 3 anni di Garanzia, Nuovo Formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore potente, 4800 mAh, Camera 50MP a soli 1599 euro!
Samsung Galaxy A37 5G, 128GB, RAM 6GB, Awesome Charcoal [Versione Italiana] 3 anni di Garanzia, Smartphone sottile, Cerchia e Cerca, Gomma Oggetto, Suggerimento di Modifica, Tripla Camera, 5.000 mAh a soli 299,90 euro!
Samsung Galaxy A37 5G, 128GB, RAM 6GB, Awesome Charcoal [Versione Italiana]
299,90€329,00€-9%
Samsung Galaxy S26 FE, 128GB, Blueberry [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A] 3 Anni di Garanzia, Galaxy AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Blocco Orizzontale Video, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB a soli 599 euro!