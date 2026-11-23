Chiamarsi “accessibile” e proporre uno smartphone di punta che costa quanto un viaggio a Lisbona per due è una scelta di marketing piuttosto curiosa. È la prima contraddizione che salta agli occhi guardando Osta, il nuovo marchio con cui Huawei torna a presidiare il mercato degli smartphone anche con un brand alternativo al proprio.

Osta 1 Pro di Huawei: specifiche, prezzi e uscita in Europa

Osta sta per Original Smart Technology Accessible. Un acronimo un po’ forzato, che sembra costruito per giustificare a posteriori il nome del marchio… Su quell’accessible però torniamo tra poco, perché i prezzi hanno qualcosa da dire.

Di marchi satellite, nel mondo degli smartphone, ce ne sono parecchi. Xiaomi ha Redmi e POCO, e la loro è una convivenza ben rodata. Huawei aveva Honor, ma nel 2020 ha dovuto venderla per aggirare le conseguenze delle sanzioni americane. Una separazione dolorosa, ma necessaria per tenere al riparo il gruppo.

Sembrava una pagina chiusa, e invece no. Adesso Huawei ci riprova con Osta, una nuova identità commerciale che non porta con sé il nome né il passato di Honor. Il primo telefono si chiama Osta 1 Pro. Non è un esordio in punta di piedi.

Sotto la scocca c’è il processore Kirin 9030S, sviluppato da Huawei, affiancato dal sistema operativo HarmonyOS 7. Lo schermo è un OLED da 6,39 pollici con formato 16:9,5, mentre il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 200 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3,7x. Sono numeri da telefono ambizioso.

E poi arriva il listino…

In Cina la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria costa 5.499 yuan, circa 750 euro. Quella con 16 GB e 1 TB sale a 8.799 yuan, circa 1.200 euro al cambio attuale.

Ed è qui che nasce il paradosso un marchio che si presenta come “accessibile” propone smartphone con prezzi compresi tra 750 e 1.200 euro. Non proprio cifre popolari. A meno che, naturalmente, per accessibile non si intenda una cena stellata che ci si concede una volta all’anno.

In Europa, per ora, non c’è nulla da comprare

Osta 1 Pro è venduto solo in Cina. Per l’Europa non c’è una data né un annuncio.