Se vuoi uno smartphone equilibrato senza dover spendere un’esagerazione approfitta di questa opportunità che ti stiamo segnalando e fai il colpaccio. Solo su Amazon puoi mettere le mani sul REDMI Note 17 Pro 5G da 256 GB a 429,90 euro, invece che 549,90 euro.

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REDMI Note 17 Pro 5G è un ottimo smartphone

Il REDMI Note 17 Pro 5G garantisce ottime performance, ha un design maneggevole e robusto, nonché una batteria gigantesca. Andiamo con ordine. Ha un peso di 223 grammi con spessore di 8,6 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP66/IP68. È dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici protetto da un robusto Corning Gorilla Glass Victus 2, con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit.

Possiede una straordinaria batteria al silicio-carbonio da 8340 mAh con ricarica cablata velocissima fino a 67 W. Troviamo poi a bordo lo Snapdragon 6s Gen 4 con 8 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna disponibile. E Dual Sim e supporta le eSim. Sulla parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 50 MP con OIS e un ultra grandangolare da 8 MP. Mentre frontalmente c’è la telecamera da 16 MP per i selfie.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di un ottimo smartphone che potrai avere a molto meno. Perciò prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 17 Pro 5G a 429,90 euro, invece che 549,90 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.