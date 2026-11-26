Tra le migliori occasioni del Black Friday su Amazon c’è quella che porta al prezzo minimo storico il bundle di Apple AirTag che include quattro unità. In questo momento è più conveniente che mai, con un notevole risparmio rispetto al listino ufficiale. È il modello di seconda generazione, più potente e preciso, lanciato all’inizio dell’anno. Le recensioni pubblicate da chi l’ha già messo alla prova sono una garanzia: voto medio pari a 4,7/5 stelle su oltre 2.700 opinioni raccolte.

Black Friday: bundle AirTag al minimo storico

Il design è rimasto lo stesso, anche per garantire la piena compatibilità con gli accessori già in circolazione, ma rispetto alla prima versione i miglioramenti sono netti. Ci sono innanzitutto un’estensione della portata Bluetooth e un altoparlante più potente. Integra anche lo stesso chip Ultra Wideband presente sui più recenti iPhone e Apple Watch. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione.

Da listino ufficiale Apple costerebbe 119 euro, ma grazie allo sconto del 25% disponibile in questo momento puoi acquistare il bundle con quattro AirTag di seconda generazione al prezzo finale di soli 89 euro. Il risparmio è notevole. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce, con la consegna gratuita. È un regalo di Natale? Avrai eventualmente tempo fino al 15 gennaio per restituirlo.

Se stavi aspettando il Black Friday per dedicarti agli acquisti, il momento è arrivato, anche se hai intenzione di portarti avanti in vista delle festività, con i pacchetti da mettere sotto l’albero. Amazon propone già migliaia di sconti e promozioni su prodotti di ogni genere. L’evento proseguirà fino al 30 novembre, quando toccherà al Cyber Monday.