Fra i tablet in sconto per il Black Friday di Amazon, la versine di HONOR Pad X9 Max con 256 GB di memoria interna è l’occasione da non lasciarsi sfuggire. È la scelta giusta per chi vuole un modello dalla diagonale generosa e adatto allo streaming, in grado di trasformarsi all’occorrenza in un piccolo portatile se abbinato a una tastiera wireless. Lo trovi in offerta sull’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita entro domani.

HONOR Pad X9 Max in forte sconto al Black Friday

Ha tutto ciò che si può chiedere a un articolo di fascia alta: display 2.5K da 13 pollici con refresh rate da 120 Hz e supporto alla tecnologia IMAX Enhanced, processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, connettività Wi-Fi e Bluetooth, altoparlanti stereo e batteria da 10.100 mAh per un’autonomia senza compromessi. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Le altre specifiche sono riportate nella scheda tecnica del dispositivo.

Invece di pagarlo 429 euro come da listino ufficiale del produttore, il tabet HONOR Pad X9 Max oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 262 euro, nella versione più capiente da 256 GB. Il risparmio è notevole. Amazon applica il forte sconto in automatico. Se è un regalo, per l’eventuale reso con rimborso completo della spesa avrai tempo fino a metà gennaio.

Tecnologia, casa, intrattenimento e molto altro: le occasioni da cogliere al volo sono numerose e riguardano un’ampia selezione di articoli. L’evento dedicato al Black Friday proseguirà anche nei prossimi giorni, fino alla chiusura prevista per il Cyber Monday del 30 novembre. Non ti resta che visitare la pagina dedicata per iniziare subito a risparmiare.