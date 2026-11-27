Se stai pensando a dispositivi per il computer come cuffie, mouse, tastiera o webcam, indubbiamente stai pensando a Logitech. In questa lista troverai le migliori occasioni durante il Black Friday Amazon 2026.

Logitech show al Black Friday 2026 di Amazon

Se hai bisogno di cuffie con microfono perfette soprattutto per le videocall, allora devi sicuramente acquistare le Logitech H390. Hanno un design studiato per essere estremamente comode anche dopo diverse ore di utilizzo e una microfono girevole con cancellazione del rumore. Inoltre il cavetto USB ti permette di collegarle in modo rapido.

Se lavori da casa e usi zoom, teams, Google meet e programmi simili per vederti con il tuo team, approfitta di questa occasione e acquista la webcam Logitech C922. Garantisce streaming professionale in alta definizione con video nitido anche con scarsa illuminazione. Ha una risoluzione FHD 1080 p a 30 fps e 720 p a 60 fps.

Sei un appassionato di videogiochi? Allora le cuffie da gaming Logitech G Pro X SE sono quelle che stavi cercando. Sono estremamente comode e garantiscono un audio immersivo e fedele all’originale. Grazie al microfono integrato potrai comunicare con i tuoi amici quando giochi online. Inoltre potrai collegarle sia col cavo jack da 3,5 mm che con la USB.

Il mouse wireless Logitech MX Master 3S è tra i più apprezzati tra gli utenti e ora il suo rapporto qualità prezzo è davvero molto interessante. Ha un tracciamento da 8000 DPI con sensibilità personalizzabile e lavora praticamente su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Offre diversi pulsanti per avere tutte le scorciatoie che desideri e puoi personalizzarli col software dedicato. Inoltre ha una batteria da 70 giorni con ricarica via cavo.

Non potevano certo mancare le tastiere wireless Logitech MX Keys S e Mini. La prima è la versione classica con tastierino numerico per chi vuole avere tutto a disposizione. La seconda è più compatta (senza tastierino numerico) ed è perfetta per chi ha poco spazio o ha bisogno di portarsela dietro. Entrambe offrono una digitazione velocissima e silenziosa, hanno la retroilluminazione intelligente e tre pulsanti per switchare da un dispositivo all’altro.

Non perdere queste occasioni spettacolari per ottenere il tuo dispositivo Logitech a un prezzo davvero vantaggioso grazie al Black Friday Amazon 2026.