Ci sono migliaia di offerte attive su Amazon, per il Black Friday. Qui ci concentriamo sui migliori ripetitori Wi-Fi in sconto, dando così una mano a chi ne cerca uno per ottimizzare la copertura del segnale wireless in casa (o in ufficio). Diamo uno sguardo alle occasioni più convenienti, delle quali approfittare subito.
Black Friday: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto
Partiamo da un modello economico, oggi ancora più conveniente grazie al taglio di prezzo. È il MERCUSYS ME30 con supporto al dual band e a una velocità complessiva fino a 1,2 Gbps. La configurazione è molto semplice.
Dello stesso marchio c’è la promozione in corso su MERCUSYS Halo H1500X. È un sistema Mesh con supporto a Wi-Fi 6, composto da tre pezzi da distribuire in casa nel migliore dei modi.
MERCUSYS Halo H1500X Sistema Mesh Wi-Fi 6 AX1500Mbps, 2 Porte Gigabit, 3pz
89,99€99,99€-10%
In alternativa, vale la pena segnalare l’offerta sul kit powerline MERCUSYS MP510 che sfrutta anche la rete elettrica per trasmettere il segnale, raggiungendo i 1.000 Mps.
MERCUSYS MP510 KIT V1 Powerline Kit Homeplug AV2 Fino a 1000Mbps e Wi-Fi 300Mbps, Porta Gigabit LAN, Plug and Play, Compatibile con Tutti i Router, Tecnologia Powerline Elevata
54,90€
Un altro sistema Mesh affidabile è in forte sconto è Tenda Nova MW6, sempre composto da tre unità. Insieme garantiscono una copertura ottimale fino a 300 metri quadrati.
Tenda Nova MW6 WiFi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura 300m
79,99€119,99€-33%
Cambiamo brand con il prezzo stracciato di TP-Link RE330. È un ripetitore Wi-Fi con tecnologia dual band, doppia antenna interna e porta Ethernet. Basta inserirlo in una presa ed è pronto.
TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne
26,99€35,90€-25%
TP-Link Deco X50 (guarda l’offerta) invece è un sistema Mesh con Wi-Fi 6, di nuovo composto da tre pezzi. In questo caso arriva a coprire fino a oltre 600 metri quadrati, per le esigenze più avanzate.
Anche qui proponiamo un’alternativa powerline con lo sconto sul kit TP-Link TL-WPA1000. L’installazione è rapida e alla portata di tutti.
Proseguiamo con la promozione su Netgear Nighthawk EXS27. In questo caso l’asticella delle prestazioni si alza, grazia al supporto per Wi-Fi 7.
NETGEAR Nighthawk WiFi 7 Extender EXS27, aggiunge fino a 100 m², 5 Gbps | Mesh WiFi Booster Extender, configurazione semplice, 45 dispositivi, per ogni router, porta Ethernet 2,5G, dual band, BE5000
99,99€119,99€-17%
Da un altro marchio molto noto arriva l’offerta dedicata a HUAWEI WiFi Extender AX3000, questa volta Wi-Fi 6, ma compatibile con tutti i router in circolazione.
HUAWEI WiFi Extender AX3000, Wi-Fi 6 a Doppia Banda a 3.000 Mbps, Funziona con la Maggior Aprte dei Router Wi-Fi, Modalità AP, Connessione alla Rete con un Solo Clic, Garanzia di 30 Mesi
35,99€39,99€-10%
Infine, se si cerca un ripetitore da mettere all’esterno, consigliamo di dare uno sguardo allo sconto su WAVLINK N300, progettato proprio a questo scopo.
Potente ripetitore WiFi da esterno con antenna WiFi a lunga portata – Amplificatore Wavlink N300 2.4G – Outdoor Poe Ripetitore WiFi Esterno- Ideale per grandi spazi remoti
49,99€55,99€-11%
È arrivato il giorno più atteso dagli amanti dello shopping: oggi è Black Friday e su Amazon le occasioni non mancano. Migliaia di prodotti sono in promozione in tutte le principali categorie, con sconti che proseguiranno fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà l’evento. Non serve un abbonamento Prime per approfittarne: le offerte sono aperte a tutti.