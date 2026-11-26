Ci sono migliaia di offerte attive su Amazon, per il Black Friday. Qui ci concentriamo sui migliori ripetitori Wi-Fi in sconto, dando così una mano a chi ne cerca uno per ottimizzare la copertura del segnale wireless in casa (o in ufficio). Diamo uno sguardo alle occasioni più convenienti, delle quali approfittare subito.

Black Friday: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto

Partiamo da un modello economico, oggi ancora più conveniente grazie al taglio di prezzo. È il MERCUSYS ME30 con supporto al dual band e a una velocità complessiva fino a 1,2 Gbps. La configurazione è molto semplice.

Dello stesso marchio c’è la promozione in corso su MERCUSYS Halo H1500X. È un sistema Mesh con supporto a Wi-Fi 6, composto da tre pezzi da distribuire in casa nel migliore dei modi.

In alternativa, vale la pena segnalare l’offerta sul kit powerline MERCUSYS MP510 che sfrutta anche la rete elettrica per trasmettere il segnale, raggiungendo i 1.000 Mps.

Un altro sistema Mesh affidabile è in forte sconto è Tenda Nova MW6, sempre composto da tre unità. Insieme garantiscono una copertura ottimale fino a 300 metri quadrati.

Cambiamo brand con il prezzo stracciato di TP-Link RE330. È un ripetitore Wi-Fi con tecnologia dual band, doppia antenna interna e porta Ethernet. Basta inserirlo in una presa ed è pronto.

TP-Link Deco X50 (guarda l’offerta) invece è un sistema Mesh con Wi-Fi 6, di nuovo composto da tre pezzi. In questo caso arriva a coprire fino a oltre 600 metri quadrati, per le esigenze più avanzate.

Anche qui proponiamo un’alternativa powerline con lo sconto sul kit TP-Link TL-WPA1000. L’installazione è rapida e alla portata di tutti.

Proseguiamo con la promozione su Netgear Nighthawk EXS27. In questo caso l’asticella delle prestazioni si alza, grazia al supporto per Wi-Fi 7.

Da un altro marchio molto noto arriva l’offerta dedicata a HUAWEI WiFi Extender AX3000, questa volta Wi-Fi 6, ma compatibile con tutti i router in circolazione.

Infine, se si cerca un ripetitore da mettere all’esterno, consigliamo di dare uno sguardo allo sconto su WAVLINK N300, progettato proprio a questo scopo.

È arrivato il giorno più atteso dagli amanti dello shopping: oggi è Black Friday e su Amazon le occasioni non mancano. Migliaia di prodotti sono in promozione in tutte le principali categorie, con sconti che proseguiranno fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà l’evento. Non serve un abbonamento Prime per approfittarne: le offerte sono aperte a tutti.