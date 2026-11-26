Anche la smart home è protagonista nel Black Friday su Amazon. Lo dimostrano le tante tante offerte disponibili in questo momento sui prodotti a marchio Shelly, una garanzia per chi vuole rendere intelligente la propria casa. Diamo un’occhiata ad alcune di quelle più interessanti, delle quali approfittare prima del sold out.
Le migliori offerte Shelly del Black Friday
Partiamo da un grande classico: Shelly 1 Mini Gen 3, in promozione (fino a esaurimento scorte). È l’interruttore relè intelligente per eccellenza, con connettività Bluetooth e supporto per Alexa, HomeKit, Google Home e SmartThings.
Shelly PM Mini Gen3, anch’esso in forte sconto, aggiunge la misurazione della potenza per ottimizzare i consumi e il risparmio energetico. Integra il monitoraggio in tempo reale.
Shelly PM Mini Gen3, Misuratore di Potenza Intelligente WiFi, 1 Canale, 16A, Domotica, Nessun Interruttore a Relè, Monitora il Consumo di Energia in Tempo Reale, Alexa & Google Home
13,30€15,35€-13%
C’è poi la promozione in corso su Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM, con display integrato. Wi-Fi, porta LAN, due canali 16 А, ideale per tende, persiane, tapparelle e non solo.
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM, Wi-Fi & LAN Interruttore Intelligente Relé Bifase, 2 Canali x 16А,Tende, Persiane, Tapparelle, per Guida DIN, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home
92,90€97,99€-5%
Shelly Pro Dimmer 1PM (in sconto) è un dimmer da guida DIN con monitoraggio dei consumi, facile da installare e da gestire. Non richiede uno hub dedicato.
Shelly Pro Dimmer 1PM, Dimmer Smart Wi-Fi & LAN a 1 Canale con Misurazione dei Consumi, 200W, Domotica, Montaggio su Guida DIN, Alexa e Google Home, App iOS e Android, Nessun Hub Richiesto
43,69€45,99€-5%
Molto comodo e da posizionare ovunque, Shelly BLU Button Tough è in offerta per il Black Friday. Fa esattamente quanto promette il suo nome: è un pulsante wireless dal comportamento personalizzabile con portata fino a 30 metri, funziona sia con Bleutooth che con Zigbee.
Shelly BLU Button Tough 1 ZB Nero – Pulsante Bluetooth & Zigbee per Scene Smart, Domotica, IP54, Ampia Portata 10–30m, Fino a 4 Click Preimpostati, Telecomando, Gateway Richiesto, Protocollo BTHome
25,00€
È a prezzo ridotto anche il bundle che include due pezzi della presa intelligente Shelly Plug S Gen3 che supporta qualsiasi tipo di alimentazione fino a 2.500 W.
Shelly Plug S Gen3 Nero – Presa Smart Matter 12 A (2500 W) (2 Pezzi) | Wi-Fi, Misurazione del consumo energetico, Controllo da remoto, Compatibile con Apple Homekit, Alexa, Google Home
32,76€34,49€-5%
Infine, per controllare tutta la smart home c’è Shelly Wall Display XL, un pannello da 10,1 pollici che si collega alla rete tramite Wi-Fi e permette di monitorare tutte le apparecchiature collegate. Lo trovi in offerta su Amazon.
Shelly Wall Display XL Argento – 10.1″ Pannello di Controllo Smart WiFi, 4 Pulsanti, Relè Integrato 5A, Richiede Neutro, Sensori LUX, Altoparlanti Stereo, Home Assistant, Domotica
259,99€
L’evento dedicato agli sconti del Black Friday continuerà fino al 30 novembre, quando arriverà il Cyber Monday a concludere l’iniziativa. Le promozioni sono disponibili per tutti, senza abbonamento (non occorre la sottoscrizione Prime).