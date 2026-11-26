Anche la smart home è protagonista nel Black Friday su Amazon. Lo dimostrano le tante tante offerte disponibili in questo momento sui prodotti a marchio Shelly, una garanzia per chi vuole rendere intelligente la propria casa. Diamo un’occhiata ad alcune di quelle più interessanti, delle quali approfittare prima del sold out.

Le migliori offerte Shelly del Black Friday

Partiamo da un grande classico: Shelly 1 Mini Gen 3, in promozione (fino a esaurimento scorte). È l’interruttore relè intelligente per eccellenza, con connettività Bluetooth e supporto per Alexa, HomeKit, Google Home e SmartThings.

Shelly PM Mini Gen3, anch’esso in forte sconto, aggiunge la misurazione della potenza per ottimizzare i consumi e il risparmio energetico. Integra il monitoraggio in tempo reale.

C’è poi la promozione in corso su Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM, con display integrato. Wi-Fi, porta LAN, due canali 16 А, ideale per tende, persiane, tapparelle e non solo.

Shelly Pro Dimmer 1PM (in sconto) è un dimmer da guida DIN con monitoraggio dei consumi, facile da installare e da gestire. Non richiede uno hub dedicato.

Molto comodo e da posizionare ovunque, Shelly BLU Button Tough è in offerta per il Black Friday. Fa esattamente quanto promette il suo nome: è un pulsante wireless dal comportamento personalizzabile con portata fino a 30 metri, funziona sia con Bleutooth che con Zigbee.

È a prezzo ridotto anche il bundle che include due pezzi della presa intelligente Shelly Plug S Gen3 che supporta qualsiasi tipo di alimentazione fino a 2.500 W.

Infine, per controllare tutta la smart home c’è Shelly Wall Display XL, un pannello da 10,1 pollici che si collega alla rete tramite Wi-Fi e permette di monitorare tutte le apparecchiature collegate. Lo trovi in offerta su Amazon.

L’evento dedicato agli sconti del Black Friday continuerà fino al 30 novembre, quando arriverà il Cyber Monday a concludere l’iniziativa. Le promozioni sono disponibili per tutti, senza abbonamento (non occorre la sottoscrizione Prime).