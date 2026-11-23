Echo Dot Max è il nuovo modello dell’altoparlante intelligente con Alexa integrata. Oggi è l’Offerta Top Black Friday disponibile solo su Amazon. Cosa stai aspettando? Acquistalo a soli 54,99 euro, invece di 129,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto immediato pari al 58%. Inoltre, potrai anche godere dell’accesso anticipato ad Alexa+.

Approfitta anche del Tasso Zero di Amazon per pagarlo in cinque comode rate mensili a partire da soli 11 euro al mese, senza interessi. Devi solamente selezionare con un click questo metodo di pagamento per beneficiarne, senza attese né moduli da compilare. Insomma, una vera e propria occasione imperdibile che sta già andando a ruba.

Infatti, grazie a questo altoparlante intelligente hai l’ultimo modello della gamma Echo a tua completa disposizione. La qualità costruttiva è stata scelta proprio per portale l’esperienza audio al massimo livello. Il suono è ricco e avvolgente, adattandosi immediatamente e automaticamente al tuo spazio per una riproduzione ottimizzata e su misura.

Con questo gioiellino potrai anche gestire e comandare tutti i dispositivi collegati a Casa Intelligente, impostando routine, controllando, ad esempio, le luci e le serrature. Acquista ora Echo Dot Max a soli 54,99 euro su Amazon!