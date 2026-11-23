Hai deciso di fare un bel regalo a tuo figlio ma non vuoi spendere un mucchio di soldi? O vuoi sfruttare una console portatile per giocare ai tuoi videogame preferiti quando sei fuori casa? Allora vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello la Nintendo Switch OLED da 7 pollici a 317,30 euro, invece che 349,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRCYBER26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di uno sconto già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore ribasso con il codice segreto per una risparmio decisamente interessante. Inoltre potrai decidere di pagarla in tre comode rate da 110,76 euro a interessi zero con Klarna.

Nintendo Switch OLED: divertiti ovunque senza spendere troppo

Se vuoi una console portatile con diversi titoli giocabili senza dover spendere cifre esagerate allora approfitta di questa occasione e fai tua la Nintendo Switch OLED. Questo modello si distingue per il suo display OLED da 7 pollici che offre colori più intensi e un contrasto più elevato rispetto alla console standard. Inoltre ha una memoria interna da 64 GB che ti permette di installare giochi e salvare i contenuti con possibilità di espandere lo spazio disponibile tramite una scheda microSD.

Nella confezione troverai 2 Joycon, i controlli removibili che rendono questa console veramente molto versatile, permettendoti anche di collegarla alla TV. Non manca poi il pratico supporto regolabile, ideale per giocare appoggiando la console su un tavolo, e un audio migliorato rispetto all’edizione precedente per immergerti completamente nei tuoi giochi.

Una straordinaria console che si adatta a diverse situazioni e che oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che le unità disponibili spariscano. Vai adesso su eBay e acquista la tua Nintendo Switch OLED da 7 pollici a 317,30 euro, invece che 349,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRCYBER26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora potrai riceverla comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.