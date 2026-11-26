Scegliere il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania significa considerare tanti fattori. Uno di questi è il prezzo: qui è dove ti proponiamo la Top 5 dei modelli in promozione nel Black Friday di Amazon. Le offerte sono ovviamente da intendersi valide fino a esaurimento scorte, non fatichiamo a immaginare che alcuni andranno a roba.

Black Friday: la Top 5 dei Mini PC in sconto

Partiamo da GMKtec Nucbox G10, che nel suo telaio compatto racchiude tutto ciò che serve, anche per lavorare. È in offerta sull’e-commerce, basato sul processore AMD Ryzen 5 3500U con 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e supporto a tre schermi 4K.

Facciamo un upgrade con NiPoGi E3B che racchiude un comparto hardware di tutto rispetto: AMD Ryzen 7 7736U, 24GB di RAM LPDDR5 e SSD da 512 GB. Eccolo in promozione per il Black Friday.

Un concentrato di potenza: possiamo descrivere così ACEMAGIC F5A con AMD Ryzen AI 9 HX 470, chip grafico Radeon 890M e connettività Wi-Fi 7. Oggi trovi la versione barebone in sconto su Amazon.

BOSGAME E2 Plus è in promozione sull’e-commerce nella versione con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Compatto e potente, è adatto a navigazione, studio e produttività di base.

Chiudiamo con l’offerta su un ricondizionato, il modello Fujitsu Esprimo Q. Ha in dotazione un processore Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage. Così come gli altri elencati, il sistema operativo è Windows 11, in questo caso nell’edizione Pro.

Il Black Friday continuerà su Amazon fino al Cyber Monday del 30 novembre. Tutti possono accedere alle promozioni, senza bisogno di un abbonamento.