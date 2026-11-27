Anche la smart home è protagonista nel Black Friday di Amazon: c’è un forte sconto sulla confezione che include due unità di Shelly 1PM Mini Gen3, il relè interruttore intelligente che permette di automatizzare le apparecchiature della casa. Ha in dotazione la misurazione della potenza assorbita, così da poter monitorare e ottimizzare i consumi (i dati possono essere archiviati gratis sul cloud per l’analisi), oltre alla connettività Wi-Fi e Bluetooth. Un altro vantaggio è costituito dal fatto che non richiede uno hub.

Il bundle con due Shelly 1PM Mini Gen3 costa meno

Può essere utilizzato per controllare luci e plafoniere, elettrodomestici, serrature, ventilatori, caldaie, illuminazione da giardino e qualsiasi carico elettrico fino a 8 A/2.000 W a 240 V AC, anche da remoto e impostando routine personalizzate. Non ci sono compromessi per quanto riguarda affidabilità e sicurezza, inoltre l’installazione è semplice e può essere eseguita direttamente nelle scatole a muro, sfruttando le dimensioni molto compatte (35x16x29 millimetri). È compatibile con l’applicazione mobile dedicata, Alexa, Google Home, SmartThings, MQTT, API REST e Matter. Dai uno sguardo alla scheda del bundle per saperne di più.

Al prezzo finale di soli 15,19 euro, due Shelly 1PM Mini Gen3 sono un affare da cogliere al volo. Al momento li trovi in forte sconto rispetto al listino ufficiale, ma non sappiamo fino a quando rimarranno disponibili. Il voto medio ottenuto in oltre 2.200 recensioni è 4,6/5.

Il Black Friday è finalmente arrivato su Amazon, con migliaia di offerte che interessano tutte le categorie, dai dispositivi elettronici agli accessori per la casa, passando per PC, console e smart home. Gli sconti proseguiranno fino al 30 novembre, il giorno del Cyber Monday, senza richiedore un abbonamento Prime per approfittarne.