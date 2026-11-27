Perfetto per il backup e per trasportare grandi quantità di dati, il disco fisso esterno da 500 GB della gamma UnionSine Ultra Slim è protagonista di un’offerta del Black Friday su Amazon che lo rende molto conveniente. In questo momento la disponibilità è immediata, ma considerando quanto sia aumentato di recente il prezzo delle memorie, non è da escludere che vada a ruba. È utile anche e soprattutto per gestire i propri documenti in locale, mettendosi al riparo dai blackout sempre più frequenti delle piattaforme cloud.

HDD esterno da 500 GB in sconto al Black Friday

Dalla sua ha la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione: computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux, smartphone e tablet con piattaforma Android e iOS, persino le console videoludiche PlayStation e XBOX. La velocità di trasferimento arriva a 120 MB/s in lettura e 103 MB/s in scrittura con il cavo USB per il collegamento incluso nella confezione. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni e per leggere alcune delle oltre 54.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già messo alla prova (voto medio 4,5/5).

Approfitta dello sconto e metti nel carrello l’HDD esterno da 500 GB della gamma UnionSine Ultra Slim al prezzo di soli 33,95 euro. Non sappiamo garantirti fino a quanto rimarrà in vendita a queste condizioni, l’articolo potrebbe attirare parecchio interesse e andare sold out.

Se stai pensando di acquistare qualcosa o di trovare una buona occasione per i tuoi regali di Natale, oggi Amazon propone migliaia di offerte per il Black Friday. Gli sconti sono accessibili a tutti (anche senza abbonamento Prime) e interessano tutto l’e-commerce. L’evento organizzato proseguirà fino al 30 novembre, terminando con il Cyber Monday.