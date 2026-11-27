Il nuovo FC 27 è quasi a metà prezzo, con lo sconto del 41% proposto da Amazon nel Black Friday per le versioni PS5 e XBOX Series X del titolo, l’erede della serie FIFA. È la simulazione calcistica per eccellenza, che mantiene tutte le caratteristiche e le modalità che l’hanno resa celebre, arricchendo ulteriormente il pacchetto in questa stagione con The Gounds. Come tutti gli anni, terrà incollati i gamer al joypad molto a lungo.
Black Friday: risparmia e scendi in campo con FC 27
Include una marea di sfide da affrontare in singolo e in multiplayer, seduti fianco a fianco con un amico sul divano oppure online contro avversari collegati da tutto il mondo. Tra queste c’è ovviamente anche l’immancabile Ultimate Team, una vera e propri scalata da per costruire la squadra dei propri sogni a colpi di bustine da spacchettare e carte collezionabili. Tra i punti di forza di questa edizione, oltre alle tantissime licenze ufficiali per campionati, tornei, squadre e divise, c’è un realismo del gameplay migliorato rispetto agli anni scorsi. Nella scheda del gioco trovi più informazioni e altre immagini.
Il forte sconto su FC 27 è applicato in automatico, non ti servono coupon. Scegli la versione più adatta alla tua console: PlayStation 5 a -41% oppure XBOX Series X/S a -41%. C’è anche quella per Switch 2 a -47%. Sono tutte edizioni fisiche (non digitale), dunque in futuro sarà possibile prestarle oppure rivenderle, magari in cambio di un altro titolo.
EA SPORTS FC 27 Edizione Standard PlayStation 5 | Disco | Videogiochi | Italiano
54,06€79,99€-32%
Con il Black Friday entrato ormai nel vivo, su Amazon puoi trovare migliaia di offerte su prodotti di ogni categoria, dai dispositivi elettronici agli elettrodomestici, passando per informatica, smart home e gaming come in questo caso. Le promozioni continueranno fino al 30 novembre, per approfittarne non serve un abbonamento Prime.