Il nuovo FC 27 è quasi a metà prezzo, con lo sconto del 41% proposto da Amazon nel Black Friday per le versioni PS5 e XBOX Series X del titolo, l’erede della serie FIFA. È la simulazione calcistica per eccellenza, che mantiene tutte le caratteristiche e le modalità che l’hanno resa celebre, arricchendo ulteriormente il pacchetto in questa stagione con The Gounds. Come tutti gli anni, terrà incollati i gamer al joypad molto a lungo.

Black Friday: risparmia e scendi in campo con FC 27

Include una marea di sfide da affrontare in singolo e in multiplayer, seduti fianco a fianco con un amico sul divano oppure online contro avversari collegati da tutto il mondo. Tra queste c’è ovviamente anche l’immancabile Ultimate Team, una vera e propri scalata da per costruire la squadra dei propri sogni a colpi di bustine da spacchettare e carte collezionabili. Tra i punti di forza di questa edizione, oltre alle tantissime licenze ufficiali per campionati, tornei, squadre e divise, c’è un realismo del gameplay migliorato rispetto agli anni scorsi. Nella scheda del gioco trovi più informazioni e altre immagini.

Il forte sconto su FC 27 è applicato in automatico, non ti servono coupon. Scegli la versione più adatta alla tua console: PlayStation 5 a -41% oppure XBOX Series X/S a -41%. C’è anche quella per Switch 2 a -47%. Sono tutte edizioni fisiche (non digitale), dunque in futuro sarà possibile prestarle oppure rivenderle, magari in cambio di un altro titolo.

Con il Black Friday entrato ormai nel vivo, su Amazon puoi trovare migliaia di offerte su prodotti di ogni categoria, dai dispositivi elettronici agli elettrodomestici, passando per informatica, smart home e gaming come in questo caso. Le promozioni continueranno fino al 30 novembre, per approfittarne non serve un abbonamento Prime.