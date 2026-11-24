GTA 6 polverizzerà sicuramente diversi record. Il primo relativo alle vendite è stato già battuto. Il secondo è stato annunciato da Sony. Tra il 19 e il 22 novembre, oltre 39 milioni di utenti hanno giocato sulla PlayStation 5. Si tratta del lancio di maggiore successo della storia della console. Ieri è stato rilasciato un aggiornamento che risolve alcuni bug.

Quasi 45 milioni di copie vendute

Come riportato da SensorTower, il 75% dei preordini è stato fatto per PlayStation 5. Sony ha ora fornito un dato ufficiale. Gli oltre 39 milioni di giocatori rilevati tra il 19 e il 22 novembre non è l’unico record. L’azienda giapponese ne ha elencati altri tre:

Nuovo record per il maggior numero di giocatori simultanei su PlayStation, superando i precedenti registrati in titoli multiplayer, free-to-play e single-player.

I giocatori hanno accumulato complessivamente su PS5 683 milioni di ore di gioco. Ogni giocatore ha trascorso in media 17,4 ore ad esplorare lo stato di Leonida durante i primi giorni di gioco.

È stato registrato il numero più elevato di PS5 collegate per la prima volta in un singolo giorno dal lancio, escludendo il periodo delle festività di fine anno. Dal momento del suo arrivo sul mercato, GTA VI è stato il primo gioco avviato sul 70% delle nuove PS5.

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In base ai dati rilevati da Alinea Insight, Rockstar Games ha venduto 44,9 milioni di copie, il 75,1% delle quali per PS5. Ciò significa che circa 3 dei 4 miliardi di dollari incassati arrivano da giocatori con PS5. Considerando la tradizionale commissione del 30%, Sony ha guadagnato circa 1 miliardo di dollari in 4 giorni.

Questi numeri aumenteranno notevolmente con l’arrivo delle versioni online e per PC. Il noto gruppo CyberLeak ha pubblicato un archivio che contiene un’eseguibile di GTA 6 prelevato da un build per XBOX. Potrebbe teoricamente essere utilizzato per effettuare il porting su PC, dato che il sistema operativo della console di Microsoft è basato su Windows.

Questi tentativi verranno ovviamente bloccati da Rockstar Games. L’amministratore di una nota community di modder (Leonida) ha comunicato che il server Discord è stato chiuso dopo l’intervento di Take-Two Interactive (casa madre di Rockstar Games).