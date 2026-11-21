Take-Two Interactive (casa madre di Rockstar Games) ha comunicato che durante il primo giorno di vendite di GTA 6, ha incassato 3,79 miliardi di dollari. Si tratta di un record assoluto per il settore dell’intrattenimento. Il successo è testimoniato anche dalle recensioni positive sui siti specializzati.

Quasi un miliardo in più di Avenger: Endgame

Dopo 13 lunghi anni è finalmente arrivato il sequel di GTA 5. L’attesa dei fan è stata ripagata da un gioco praticamente perfetto, come dimostrano i punteggi di 99/100, 10/10 e 5/5 ottenuti su Metacritic, Game Spot, IGN e altri siti del settore. GTA 6 farà sicuramente incetta di premi. Al Game Awards 2026 ha ricevuto otto nomination, tra cui quella di gioco dell’anno.

Take-Two Interactive ha pubblicato un comunicato stampa per annunciare il record di vendite in un solo giorno: 3,79 miliardi di dollari. Non è noto il numero di copie. I prezzi sono 79,99 euro/dollari (Standard Edition) e 99,99 euro/dollari (Ultimate Edition), quindi dovrebbero essere tra circa 43,4 e 37,9 milioni (32,5 milioni in preordine). È un’ottima notizia anche per Sony, visto che il 75% dei preordini sono stati fatti per PlayStation 5.

A titolo di confronto, il film Avenger: Endgame ha incassato complessivamente circa 2,9 miliardi di dollari. GTA V aveva raggiunto circa 800 milioni di dollari in un giorno. I 3,79 miliardi di dollari hanno già ampiamente coperto i costi di produzione (circa 1,5 miliardi di dollari).

Attualmente occupa la 30esima posizione della classifica dei giochi più venduti di sempre, ma nei prossimi giorni si avvicinerà velocemente alla vetta. Supererà sicuramente GTA 5 al terzo posto e insidierà i leader Tetris e Minecraft. Rockstar Games deve ancora annunciare la versione per PC e quella multiplayer online, quindi i guadagni aumenteranno notevolmente.

Molti giocatori hanno chiesto giorni di ferie per trascorrere ore nelle strade di Vice City e dello Stato di Leonida. Il gameplay ha un durata di circa 80 ore. Rockstar Games ha pubblicato la mappa che può essere scaricata gratuitamente e stampata.