In questo periodo, non capita spesso di vedere uno sconto così su una console come Switch 2. La piattaforma di Nintendo è protagonista di un’offerta su Amazon che la rende conveniente, nel bundle con Switch Sports Resort, un gioco pensato per il divertimento di tutta la famiglia. Insomma, c’è tutto l’occorrente per stare in compagnia durante le festività. Vale ovviamente fino al sold out, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba in poco tempo.

L’offerta sul bundle di Switch 2 con Switch Sports Resort

La piattaforma non ha bisogno di presentazioni. È quella di ultima generazione con i controller Joy-Con 2, display LCD da 7,9 pollici e possibilità di collegamento alla TV con supporto alla risoluzione 4K (120 fps), nuovo stand regolabile, due porte USB-C​, audio spaziale 3D​, memoria interna da 256 GB estendibile con microSD e retrocompatibilità. Il titolo include invece 12 attività sportive come tennis, bowling, golf, basket, pallavolo, skateboard, jet ski e idrovolante​. Nella confezione è incluso anche un codice per 3 mesi di abbonamento al servizio Switch Online. Scopri di più nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di oggi hai la possibilità di acquistare il bundle con la console Switch 2 di Nintendo e il gioco Switch Sports Resort al prezzo di 499,99 euro. La disponibilità è immediata e si può contare anche sulla consegna gratuita prevista entro pochi giorni.

Da oggi al Cyber Monday, passando per il Black Friday: l’evento di Amazon ci accompagnerà fino alla fine del mese di novembre, con tantissime occasioni delle quali approfittare, anche in vista del Natale, per iniziare a mettere qualcosa sotto l’albero. Una lunga settimana con migliaia di occasioni per risparmiare su prodotti di ogni genere, in tutte le categorie dell’e-commerce, senza obbligo di abbonamenti o sottoscrizioni.