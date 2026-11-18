Quando mancano ormai solo poche ore al lancio di GTA 6, il profilo ufficiale X di PlayStation ricorda che è necessario aggiornare la PS5 prima di poter iniziare a giocare. Per farla breve, prima di scendere nelle strade di Vice City con Jason e Lucia è obbligatorio scaricare e installare l’ultima versione del software di sistema.

GTA 6: aggiornamento PS5 obbligatorio per giocare

Non è chiaro per quale motivo a chi non lo fa sarà impedito entrare nel mondo di Grand Theft Auto VI. Il pacchetto potrebbe includere qualche patch riferita nello specifico al gioco, forse a livello di protezioni. Ecco quanto si legge nel post.

Sony Interactive ha rilasciato un aggiornamento del software di sistema per PS5 che è richiesto prima di giocare a Grand Theft Auto VI. I giocatori dovrebbero scaricare questo aggiornamento prima della mezzanotte del 19 novembre in modo da essere pronti a giocare nel giorno di lancio, il 19 novembre.

Nessun obbligo invece per quanto riguarda l’edizione XBOX Series X/S, Microsoft non ha condiviso alcun comunicato. L’avviso è rivolto solo ai possessori di una PlayStation 5.

A proposito di aggiornamenti, GTA 6 ne ha già ricevuti due, ancor prima del lancio. Il primo con un peso di circa 1 GB, il secondo di poco superiore ai 602 MB. Al momento il titolo è arrivato alla versione 01.002.001.

Chiudiamo proponendo qui sotto una raccolta con gli ultimi screenshot pubblicati, utili per ingannare il conto alla rovescia: mancano poche ore. In Italia sarà possibile giocare quando scoccherà la mezzanotte del 19 novembre. Chi ha effettuato il preordine e ha già scaricato i 212 GB necessari è pronto per attraversare lo stato di Leonida e le strade di Vice City, in quella che è l’uscita videoludica più attesa degli ultimi anni.

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