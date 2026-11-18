Se sei un appassionato di videogiochi, soprattutto di corse automobilistiche e simulazioni allora siamo certi che non vorrai perderti questa occasione speciale al Black Friday Amazon in anticipo. In questo momento puoi aggiungere al tuo carrello il Logitech G G29 SE Driving Force con volante, pedali e marce a soli 209 euro, invece che 279 euro.

Con lo sconto del 25% il prezzo crolla al minimo storico finora registrato su Amazon e risparmi 70 euro sul totale. Con questo fantastico set che comprende un volante da corsa con comandi integrati, i pedali con appoggio e le marce manuali, potrai vivere le tue avventure in modo incredibilmente realistico. In più c’è la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Logitech G G29 SE Driving Force: tutto diventa più reale

Con il set Logitech G G29 SE Driving Force tutti i tuoi giochi di corse automobilistiche o simulazioni diventeranno estremamente realistiche. Il volante ha un design ad alte prestazioni che simula perfettamente ciò che sentiresti in una vera auto mentre fai una curva sottosterzo o mentre tiri il freno a mano. Inoltre è dotato di tasti direzionali, manopole di selezione a 24 posizioni e indicatori LED.

Anche i pedali offrono un ottimo feedback e garantiscono un grande realismo ad esempio quando devi frenare in situazioni estreme o premere velocemente la frizione per cambiare la marcia. È dotato anche di un pratico appoggio per i piedi e di un grip. Le marce con cambio manuale offrono un ulteriore upgrade e sono estremamente precise. Il tutto è compatibile con PlayStation 5/4, PC e Mac.

Non tardare perché un’occasione del genere durerà pochissimo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo set Logitech G G29 SE Driving Force a soli 209 euro, invece che 279 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.