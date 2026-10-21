 Steam down il 21 ottobre: cosa sta succedendo? (risolto)
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Steam down il 21 ottobre: cosa sta succedendo? (risolto)

Problemi per Steam: c'è un picco improvviso di segnalazioni relative a un down della piattaforma di Valve, forse legato alle patch per PHP.
Steam down il 21 ottobre: cosa sta succedendo? (risolto)
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Problemi per Steam: c'è un picco improvviso di segnalazioni relative a un down della piattaforma di Valve, forse legato alle patch per PHP.
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Si sta registrando proprio in questi minuti un picco anomalo di segnalazioni relative a un down di Steam. Il grafico qui sotto mostra l’andamento dei feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità, appena disponibili.

Il down di Steam del 21 ottobre 2026

Tutti gli aggiornamenti sul down di Steam

Come prevedibile, stanno iniziando a circolare anche i post sui social accompagnati dall’hashtag #steamdown, immancabile in questi casi. Eccone uno dei primi.

I problemi si manifestano con la comparsa sullo schermo di messaggi di errore, come quello mostrato dallo screenshot qui sotto: Something went wrong, qualcosa è andato storto.

Con tutta probabilità, la causa è da ricercare nell’esigenza di installare gli aggiornamenti appena rilasciati dal PHP Security Team. Sono le patch che intervengono in modo urgente su due falle potenzialmente molto gravi. I tecnici di Valve potrebbero essere al lavoro per implementare i fix. Se così fosse, è lecito attendersi un ritorno alla normale operatività in tempi breve.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, ore 16:41)

Come previsto, il problema sembra già essere in fase di risoluzione, sta rientrando. Negli ultimi minuti i feedback inviati a Downdetector sono fortemente diminuiti.

Aggiornamento (21 ottobre 2026, ore 16:46)

Down concluso, fortunatamente è stato molto breve. Possiamo tornare sullo store e a giocare.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 21 ott 2026

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Pubblicato il
21 ott 2026
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