XBOX Cloud Playtime: streaming senza abbonamento

Come anticipato all’inizio di settembre, Microsoft ha comunicato i prezzi che potranno pagare gli utenti senza abbonamento Game Pass. Il nuovo servizio, denominato XBOX Cloud Playtime, è attualmente disponibile agli iscritti al programma Insider. L’azienda di Redmond offre anche in test lo streaming gratuito con pubblicità.

Tra 10 e 50 ore di streaming senza abbonamento

Gli abbonamenti XBOX Games Pass (Essential, Premium e Ultimate) consentivano l’accesso illimitato ai giochi tramite console XBOX Series X/S, XBOX One, console portatili, PC, smartphone, tablet, smart TV e browser. Microsoft ha deciso di introdurre limiti mensili per lo streaming cloud, ovvero 5, 10 e 15 ore al mese per i tre piani, mantenendo invariati i prezzi.

Un simile approccio verrà introdotto a partire da novembre per consentire di giocare senza sottoscrivere l’abbonamento Game Pass. Il servizio XBOX Cloud Playtime verrà inizialmente testato dagli Insider. I prezzi di lancio sono: 3,99 dollari per 10 ore, 7,99 dollari per 25 ore e 11,99 dollari per 50 ore. Non c’è una scadenza, quindi è possibile consumare le ore a proprio piacimento.

I “pacchetti” Cloud Playtime offrono un’esperienza di gioco “ad-free” (senza pubblicità), tempi di attesa inferiori e streaming in alta qualità. Ovviamente è necessario un dispositivo compatibile e soprattutto giochi di cui è stata acquistata la licenza che possono essere eseguiti sul cloud.

All’inizio del mese, Microsoft ha acquistato i diritti di streaming per GTA 6, quindi l’atteso gioco sarà accessibile tramite XBOX Cloud Gaming. Quasi certamente saranno limitati alle console, per cui gli utenti non potranno usare Cloud Playtime per giocare su PC.

L’azienda di Redmond offrirà anche lo streaming gratuito con pubblicità (la durata massima della sessione di gioco è un’ora). Attualmente, questa opzione è accessibile solo agli Insider. La CEO Asha Sharma ha recentemente dichiarato che la nuova XBOX (nome in codice Project Helix) potrebbe avere un prezzo 1.800 dollari. In pratica, il gaming diventerà un passatempo piuttosto costoso.