 Il cloud gaming di Luna su Prime Video in Italia (solo con Fire TV)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il cloud gaming di Luna su Prime Video in Italia (solo con Fire TV)

Amazon porta Luna su Prime Video anche in Italia: come funziona l'integrazione e quali giochi puoi provare con l'abbonamento Prime.
Il cloud gaming di Luna su Prime Video in Italia (solo con Fire TV)
Entertainment TV Film e Serie TV Videogame
Amazon porta Luna su Prime Video anche in Italia: come funziona l'integrazione e quali giochi puoi provare con l'abbonamento Prime.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Arriva oggi in Italia l’integrazione di Amazon Luna su Prime Video, con le stesse modalità già segnalate a luglio quando l’iniziativa è stata lanciata negli USA e nel Regno Unito. In breve, la piattaforma di cloud gaming è accessibile da quella che già ospita film, serie ed eventi sportivi, per tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento Prime, in esclusiva attraverso i dispositivi Fire TV.

Compra Fire TV Stick HD su Amazon

Prime Video accoglie i giochi di Amazon Luna

Non è richiesto alcun costo aggiuntivo, né download di applicazioni separate, basta aprire la scheda Giochi. L’esordio di oggi interessa anche i territori di Francia, Spagna e Canada, mentre altri otto Paesi europei si aggiungeranno all’elenco entro il mese di novembre (Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia).

L'integrazione di Amazon Luna su Prime Video

Fra i titoli già presenti nel catalogo ce ne sono alcuni AAA come nel caso di Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations e Assassin’s Creed Mirage. A quelli elencati sopra se ne aggiungono altri da non sottovalutare come Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Wobbly Life e Dispatch, quest’ultimo particolarmente consigliato a chi ama la narrativa e i fumetti. Ci sono new entry di continuo.

Con l’abbonamento Prime è anche possibile riscattare ogni mese alcuni giochi PC, sempre da Amazon Luna. Tra le novità di ottobre ci sono Five Nights at Freddy’s: Into the Pit e DOOM.

Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, alimentazione tramite TV, configurazione semplice, trova serie TV più velocemente con Alexa+

Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, alimentazione tramite TV, configurazione semplice, trova serie TV più velocemente con Alexa+

64,99
Vedi l’offerta

Una pagina del supporto ufficiale elenca i dispositivi compatibili. Ci sono le Fire TV Stick (modelli HD, Lite, 4K e 4K Max), il Fire TV Cube e alcuni televisori basati sulla stessa piattaforma software (Toshiba, Vestel e Fire TV serie Omni QLED).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 19 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TikTok ripristina l'account promozionale del film Musk

TikTok ripristina l'account promozionale del film Musk
GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming

GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming
XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon

XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon
VisionQuest è disponibile in esclusiva con i primi due episodi su Disney+

VisionQuest è disponibile in esclusiva con i primi due episodi su Disney+
TikTok ripristina l'account promozionale del film Musk

TikTok ripristina l'account promozionale del film Musk
GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming

GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming
XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon

XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon
VisionQuest è disponibile in esclusiva con i primi due episodi su Disney+

VisionQuest è disponibile in esclusiva con i primi due episodi su Disney+
Davide Tommasi
Pubblicato il
19 ott 2026
Link copiato negli appunti