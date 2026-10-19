Il cloud gaming di Luna su Prime Video in Italia (solo con Fire TV)

Arriva oggi in Italia l’integrazione di Amazon Luna su Prime Video, con le stesse modalità già segnalate a luglio quando l’iniziativa è stata lanciata negli USA e nel Regno Unito. In breve, la piattaforma di cloud gaming è accessibile da quella che già ospita film, serie ed eventi sportivi, per tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento Prime, in esclusiva attraverso i dispositivi Fire TV.

Prime Video accoglie i giochi di Amazon Luna

Non è richiesto alcun costo aggiuntivo, né download di applicazioni separate, basta aprire la scheda Giochi. L’esordio di oggi interessa anche i territori di Francia, Spagna e Canada, mentre altri otto Paesi europei si aggiungeranno all’elenco entro il mese di novembre (Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia).

Fra i titoli già presenti nel catalogo ce ne sono alcuni AAA come nel caso di Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations e Assassin’s Creed Mirage. A quelli elencati sopra se ne aggiungono altri da non sottovalutare come Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Wobbly Life e Dispatch, quest’ultimo particolarmente consigliato a chi ama la narrativa e i fumetti. Ci sono new entry di continuo.

Con l’abbonamento Prime è anche possibile riscattare ogni mese alcuni giochi PC, sempre da Amazon Luna. Tra le novità di ottobre ci sono Five Nights at Freddy’s: Into the Pit e DOOM.

Una pagina del supporto ufficiale elenca i dispositivi compatibili. Ci sono le Fire TV Stick (modelli HD, Lite, 4K e 4K Max), il Fire TV Cube e alcuni televisori basati sulla stessa piattaforma software (Toshiba, Vestel e Fire TV serie Omni QLED).